Братский народ для РФ и ад на Земле: что нужно знать об Эритрее

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Государство Эритрея дважды голосовало в ООН в пользу войны, развязанной России в Украине. Россию на Генеральной ассамблее ООН поддержали всего четыре страны - Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь.

После этого президент Владимир Зеленский заявил: "Блестящий результат на Генеральной Ассамблее ООН: 141 страна поддержала резолюцию, требующую от России немедленно уйти из Украины. 141 государство за нас, за Россию только четыре. Четыре государства, проголосовавших против нас, вот перечень: Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь. Вот такой список, вот такие друзья, а других и не будет у государства, не которое умеет жить в мире".

Эритрея: от тиранов древности до тотальной нищеты

Государство Эритрея считается одной из беднейших стран мира. Экономика контролируется правящей партией, основное направление — сельское хозяйство.

В стране проживает около шести миллионов человек. Большинство из них находятся за чертой бедности.С древних времен на территории современной Эритреи происходили войны. Эти земли пребывали под властью диктаторов, которые вели междоусобицы.

После получения независимости в 1993 году Эритрея долго воевала с Эфиопией. После войны произошел полнейший упадок страны. Уровень жизни в стране чудовищно низкий. Нищета и голод практически повсюду.

Согласно агентству Human Rights Watch, правительство этой державы считается одним из худших в мире.

Почему Эритрея "подписалась" за Россию

Власть в Эритрее всё ещё принадлежит Исайясу Афеверки, первому и бессменному её президенту. Его обвиняют в том, что он буквально купается в роскоши в то время, как его народ голодает.

В течение своего президентства Исайяс Афеверки последовательно отменял выборы, запрещал деятельность любых, а не только оппозиционных СМИ и расстреливал и сажал в тюрьмы всех недовольных – под предлогом непрекращавшегося вооруженного противостояния с Эфиопией.

В июне 2015 года комиссия ООН обвинила Исайаса в том, что он возглавляет тоталитарное правительство, ответственное за систематические нарушения прав человека, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Amnesty International считает, что правительство президента Эритреи заключило в тюрьму не менее 10 000 политических заключенных.

Несмотря на то, что Россия присоединилась к введению санкций против государства Эритрея в 2010 году, впоследствии ограничительные меры РФ были сняты. Эта страна продолжает оставаться для РФ стратегическим форпостом на Африканском континенте.

Отметим, что не так давно отношения России и Эритреи получили бурное развитие. Стороны поклялись укреплять сотрудничество на многих международных площадках.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что позиции двух стран по региональным и глобальным делам в большинстве случаев совпадают, а в остальных вопросах — очень близки.

Добавим, что связь с Россией позволяет Эритрее получать доступ к обширным поставкам военной техники и оборудования, тем самым укрепляя режим Афеверки.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и призывающую Москву немедленно вывести все силы с Украины, что было направлено на политическую изоляцию России.