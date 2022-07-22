Будет слабеть: эксперт рассказал о судьбе Евросоюза после войны в Украине

Влияние ЕС в послевоенном мире будет слабеть / Коллаж Reuters, УНИАН

Развал Евросоюзу после окончания войны в Украине не грозит. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Я думаю, что это крайний сценарий. Я не знаю, что для этого должно случиться, чтобы Европейский Союз прямо развалился. Ведь очень много стран в нём заинтересованы. Даже те, кто его критикуют, вроде Польши, забывают говорить о том, что благодаря ЕС они имеют возможность так развиваться. Ведь именно немецкая экономика позволила Польше развиться после 90-х годов. Особенно в этом заинтересованы в Германии, ведь вся ее экономика держится на этом. Так что тут индикаторов того, что ЕС развалится, нет", - считает Куса.

Но, несмотря на сохранение Евросоюза как организации, ее влияние будет уменьшаться.

"ЕС останется, но он будет слабеть. Ведь доля западных экономик в мировой экономике уменьшилась и уменьшается – они проигрывают конкуренции поднимающимся странам Азии. Если все будет хорошо в Африке, то мы скоро увидим и качественный подъём африканских государств. Некоторые из них уже серьезными темпами развиваются, потому неизбежно, что Европа перестанет быть "самой-самой" во всём", - говорит Куса.

Эксперт признает, что внутренние дискуссии, которые обострились в Европе после так называемого миграционного кризиса 2014-2015 годов, отображают потерянность в самом ЕС относительно того, что им делать дальше.

"Брексит показал, что часть граждан не готова полностью жертвовать своим суверенитетом и хочет, чтобы национальные правительства и парламенты были автономными и сохраняли самостоятельность. Также есть дискуссии по поводу долгового кризиса еврозоны. Он не решен с 2008 г., а Италия и Греция все так же находятся в опасном состоянии", - говорит Куса.

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