Цели в Вашингтоне, Лондоне и Берлине: Роскосмос угрожает Западу перед саммитом НАТО

В РФ начали угрожать странам НАТО / Reuters

Государственная компания РФ Роскосмос опубликовала спутниковые снимки и данные геолокации места проведения саммита НАТО в Мадрите, а также так называемых "центров принятия решений" в западных столицах.

Сообщение Роскосмоса в Telegram было посвящено началу саммита НАТО, на котором должны определить Россию как наибольшую угрозу.

"Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов", - говорится в сообщении.

При этом в Роскосмосе также выложили координаты так называемых "центров принятия решений" в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании.

Саммит НАТО

Отметим, что трехдневная встреча глав государств и правительств 30 стран НАТО с участием партнеров и кандидатов откроется 28 июня в Мадриде.

Планируется, что на саммите будет принято решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением.

Также члены НАТО утвердят новую стратегическую концепцию НАТО, которая определит Россию наибольшей угрозой.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с долгосрочной перспективе Вооруженные силы Украины полностью перейдут на стандарты НАТО. Это подразумевает комплексный пакет помощи для Украины, который будет одобрен союзниками по НАТО в рамках саммита альянса в Мадриде.

При этом он будет включать поддержку Киеву в среднесрочной перспективе для противостояния российской агрессии, заявил в Брюсселе на пресс-конференции накануне саммита альянса, который пройдет 29-30 июня в Мадриде, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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