Цели в Вашингтоне, Лондоне и Берлине: Роскосмос угрожает Западу перед саммитом НАТО

Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита НАТО, а также "центров принятия решений".
Государственная компания РФ Роскосмос опубликовала спутниковые снимки и данные геолокации места проведения саммита НАТО в Мадрите, а также так называемых "центров принятия решений" в западных столицах.
Сообщение Роскосмоса в Telegram было посвящено началу саммита НАТО, на котором должны определить Россию как наибольшую угрозу.
"Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов", - говорится в сообщении.
При этом в Роскосмосе также выложили координаты так называемых "центров принятия решений" в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании.
Саммит НАТО
Отметим, что трехдневная встреча глав государств и правительств 30 стран НАТО с участием партнеров и кандидатов откроется 28 июня в Мадриде.
Планируется, что на саммите будет принято решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением.
Также члены НАТО утвердят новую стратегическую концепцию НАТО, которая определит Россию наибольшей угрозой.
Читайте такжеВСУ полностью переходят на стандарты НАТО: Альянс даст Украине новое вооружение
Напомним, ранее сообщалось о том, что с долгосрочной перспективе Вооруженные силы Украины полностью перейдут на стандарты НАТО. Это подразумевает комплексный пакет помощи для Украины, который будет одобрен союзниками по НАТО в рамках саммита альянса в Мадриде.
При этом он будет включать поддержку Киеву в среднесрочной перспективе для противостояния российской агрессии, заявил в Брюсселе на пресс-конференции накануне саммита альянса, который пройдет 29-30 июня в Мадриде, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте еще:
- Нападение России и гарантии безопасности от НАТО: Зеленский в Мадриде поставит Альянсу условие
- "У нас другая задача №1": в НАТО ответили на критику о недостаточной помощи Украине
- Крупнейшее усиление НАТО с Холодной войны: Альянс разместит на востоке Европе более 300 тысяч войск