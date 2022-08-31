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Цепляется за стол и "жует губы": в Британии раскрыли диагноз Путина

31 августа 2022, 13:40

В многочисленных публикациях не исключают, что президент РФ потенциально может страдать раком.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

На последних публичных встречах с чиновниками, которые были зафиксированы на видео, президент РФ Владимир Путин отметился странным поведением.

Он "с каменным лицом" жевал губы и хватался за стол правой рукой. О странном поведении хозяина Кремля на публичных мероприятиях пишет британское издание The Sun.

В частности, такое поведение Путина было отмечено на его встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Видео дня

Издание обращает внимание на необъяснимое стремление Путина крепко держаться рукой за крышку стола.

"Этот жест, по мнению экспертов, может указывать на то, что он пытается остановить бесконтрольное дрожание руки", — не исключают журналисты.

Они напомнили, что странное поведение Путина наблюдается на фоне предположений, что он страдает от ранних признаков болезни Паркинсона.

"Несмотря на невозмутимое выражение лица, Путин также кусает губу, сидя за тем же столом, что и во многих других видеороликах", — добавляет издание.

"Диктатор, которому в октябре исполняется 70 лет, оказался в центре бурных предположений — включая многочисленные публикации — о том, что он болен и потенциально может страдать раком или болезнью Паркинсона, — резюмировали авторы материала.

Добавим, что Путин за последние дни цеплялся за стол также на встречах с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым (25 августа) и с генеральным директором Аэрофлота Сергеем Александровским (26 августа).

  • Путин хватается за стол
    Путин хватается за стол Kremlin.ru
  • Путин хватается за стол
    Путин хватается за стол Kremlin.ru
  • Путин хватается за стол
    Путин хватается за стол Kremlin.ru

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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