Чак Норрис высказался о беспорядках у Капитолия: рассказал о "двойнике"

Чак Норрис / Скриншот

Американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис сообщил, что не был возле здания Конгресса в Вашингтоне (Капитолий), когда там происходили беспорядки.

Актер написал в Twitter, что у Капитолия был человек, который на него похож.

Норрис подчеркнул, что всегда будет поддерживать порядок и закон.

"Недавно я узнал, что во время беспорядков возле Капитолия округа Колумбия был человек, похожий на Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода…", – отметил актер.