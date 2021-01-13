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Чак Норрис высказался о беспорядках у Капитолия: рассказал о "двойнике"

13 января 2021, 07:48

Актер отметил, что выступает за закон и порядок.

Норрис
Чак Норрис / Скриншот

Американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис сообщил, что не был возле здания Конгресса в Вашингтоне (Капитолий), когда там происходили беспорядки.

Актер написал в Twitter, что у Капитолия был человек, который на него похож.

Норрис подчеркнул, что всегда будет поддерживать порядок и закон.

"Недавно я узнал, что во время беспорядков возле Капитолия округа Колумбия был человек, похожий на Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода…", – отметил актер.

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