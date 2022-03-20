Что будет, если Путин не достигнет целей в Украине: эксперт по России озвучил сценарии Кремля

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин может решиться на теракт в случае неудачи вторжения в Украину.

Такое прогноз озвучил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в комментарии Главреду.

"Мы видим, что войска Путина захватили две крупнейших в мире атомных станции - Чернобыльскую и Запорожскую. И потому он может спровоцировать теракт на этих объектах атомной энергетики либо на каком-то химическом предприятии. Что касается стран Балтии, то если он будет их захватывать таким же блицкригом и НАТО вдруг будет пытаться их освободить, то тут он как раз и может нанести тактически ограниченный удар", - пояснил эксперт.

Как сообщал Главред, на площадке захваченной оккупантами Запорожской атомной станции российские захватчики разместили свою технику. В частности, оккупанты используют ЗАЭС как военную базу.

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