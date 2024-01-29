Что Россия может показать в войне с Западом: Яременко оценил мощности врага

Среди россиян растет готовность идти войной против стран Запада, уверен дипломат.

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Пойдет ли РФ на применение ядерного оружия? / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео kremlin.ru

Воля воевать, готовность россиян умирать и наличие ядерной триады делает Россию очень опасной и готовой воевать. Во всем остальном, с точки зрения экономики и обычных вооружений, Россия - очень посредственная сила, которая не может выдержать даже войну с Украиной, считает народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

Во время чата на Главреде он отметил, что для россиян и их стратегов ядерное оружие - очень веская причина, чтобы считать, что серьезного поражения в любой войне Россия не может потерпеть, поскольку любой, кто даже сможет нанести серьезные удары обычными вооружениями, все равно не рискнет заходить на территорию Российской Федерации и делать то, что, согласно российской доктрине, позволяет применять ядерное оружие.

По словам Яременко, все, на что Россия способна, - это вести десять лет войну против Украины, из которых два года - полномасштабную.

"Все, чего достигла "супер-страна" за десять лет войны, - убедила своего значительно меньшего оппонента, что он может нанести ей поражение. Это очень посредственный результат. Мы просто увидели, что российская техника, оборудование, тактика - это ничего особенного. Все это может быть эффективным потому, что опирается на способность России тратить огромные человеческие и материальные ресурсы для достижения цели", - объяснил дипломат.

Он сомневается в том, что Россия решится выскрести все ресурсы ради того, чтобы продвинуться чуть дальше Бахмута или Авдеевки.

Смотрите видео, в котором Богдан Яременко объясняет, почему Россия считает себя готовой к войне с НАТО:

Вместе с тем, Яременко наблюдает потерю контроля Кремля над внутренней ситуацией.

"Признаки всего этого в России есть. Пока все это держится вместе благодаря сверхусилиям, направленным на сохранение контроля над ситуацией. Но, как показал мятеж Пригожина, у российской власти очень скромные возможности сохранять контроль, ей уже сложно контролировать внутреннюю ситуацию в России", - высказался эксперт.

Со всех остальных точек зрения, РФ достаточно скромная в военном смысле держава, которой можно и нужно противостоять и которую можно победить, подчеркнул Яременко.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

НАТО готовится к войне с Россией

Накануне немецкое издание Bild опубликовало материал про якобы подготовку Берлином к возможному будущему противостоянию с Россией. На что в НАТО уточнили, что речь идет всего лишь об "учебном сценарии".

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

В России же обозвали статью Bild "гороскопом".

Отметим, что разговоры о будущей войне с Россией на Западе участились после того, как дальнейшее финансирование Украины оказалось под угрозой из-за политических событий в США и Европе. По мнению экспертов и политиков, в случае победы России Москва на Украине не остановится и - после возобновления сил - захочет пойти против стран НАТО.

Министр обороны ФРН Борис Писториус, в свою очередь, намекнул, что нового противостояния в Европе (при худших сценариях поражения ВСУ) следует ждать через 5-8 лет. Тогда театр военных действий может развернуться уже на территории стран Балтии или на территории соседствующей с Украиной Молдовы.

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