Чтобы не спали на земле: как активист делает кровати для кошек и собак из автомобильных шин

Бразилец делает кровати для животных из шин / Facebook Caminhas Pets

Помочь животным и спасти природу – такую цель перед собой поставил художник Амарилдо Силва Филью из Бразилии. Он начал собирать старые автомобильные шины и превращать их в комфортные кроватки для бездомных собак и кошек.

Любитель животных собирает автомобильные шины и тщательно их чистит, отмечает Good News Network. Далее он отрезает верхушку с одной стороны, красит изделие и снизу кладет фанеру. Чтобы четвероногим друзьям было еще комфортнее, парень в такую кроватку кладет мягкую подушку, пошитую собственноручно.​

Амарилдо Силва Филью уже изготовил более 6 тысяч кроватей для животных / Facebook Caminhas Pets

​Амарилдо Силва Филью уже самостоятельно создал более 6 тысяч коек для котов и собак. Большинство из своих изделий он подарил животным, живущим в бразильских приютах.

Парень даже открыл свой интернет-магазин, в котором продает нишевые экологически чистые товары для владельцев домашних животных.

Такой инициативой активист не только улучшает жизнь животных, но и вносит вклад в сохранение окружающей среды. Ведь шины являются высокотоксичными и опасными отходами, которые требуют специальной утилизации. Когда они попадают на свалки, токсичные соединения могут проникать в почву и подземные воды, а во время дождя вместе с потоками воды они достигают рек. Если же шины сжигать, то будет выделяться ядовитый дым.

Большинство кроватей для животных парень передал приютам / Instagram amarildosilvaoficial

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони женщина устроила зоопарк в маленькой квартире. Киевлянка держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в тесных клетках. Вместе в квартире жили барсук, волк, две лисы, хищные птицы и восемь собак породы Стаффордширский терьер. Некоторые из животных были сильно травмированы. Когда зоозащитники забрали волка, у него было шесть открытых переломов на одной лапе.

Также ранее объявили победителя премии "Самое смешное фото животного". В премии Comedy Wildlife Photography Awards победил фотограф Кен Дженсен из Блэкберна в Англии. Он изобразил обезьянку из провинции Юньнань в Китае, которая оказалась в "пикантной ситуации". В целом за победу соревновались авторы семи тысяч снимков.