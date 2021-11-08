В Киеве на Оболони женщина устроила зоопарк в маленькой квартире: фото бедных животных

Волков женщина держала в маленьких клетках / depositphotos

В Киеве на Оболони местная жительница устроила настоящий домашний зоопарк в обычной двухкомнатной квартире. Женщина держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в собачьих клетках.

Об ужасном инциденте с жестоким обращением с животными рассказали в паблике зоозащитников UAnimals в фейсбуке. Вместе в квартире обитали барсук, волк, две лисицы, хищные птицы и восемь собак породы стаффордширский терьер. Некоторые из животных были сильно травмированы.

Когда зоозащитники изъяли волка, он имел шесть открытых переломов на одной лапе. Травмы животное получило из-за того, что на него напал борсук.

"После извлечения бедного дикого животного, женщина завела другого волчонка, но, к счастью, отдала его из-за давления зоозащитников. Оба волка находятся в реабилитационном центре в Бельгии", – сказано в сообщении. Отобрали ли других животных у женщины и применила ли в отношении нее полиция какие-то санкции, неизвестно.

facebook.com/UAnimals.official

В Украине приняли важный закон о защите животных

Ранее в этом году ВР проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой и покатушках на пони, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

Вокруг мест проживания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров – закон запрещает все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах.

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