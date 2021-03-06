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ТНТ вырезал шутку Comedy Club о ситуации с "дворцом Путина"

6 марта 2021, 19:15

Шутки о "дворце Путина", владельцем которого назвал себя бизнесмен Ротенберг, не оказалось в выпуске Comedy Club, показанном на российском телевидении.

Comedy Club
Шутку о "дворце Путина" вырезали из первого выпуска Comedy Club в 2021 году / Скриншот YouTube

В одном из выпусков российского юмористического шоу Comedy Club российский артист Павел Воля выступил с номером, в котором рассказал, как журналисты просили его прокомментировать расследование Алексей Навального о "дворце Путина". Воля пошутил, что был только во дворце Гарика Мартиросяна, который его предупредил, чтобы в случае расследования Воля сказал, что это его дом.

Шоумен в своем номере рассказал о том, что журналисты просили его прокомментировать расследование о "каком-то дворце". Однако он знает только о том, что дворец есть у Мартиросяна.

"Дворец…я знаю, какой дворец у Мартиросяна (Гарик Мартиросян, руководитель шоу Comedy Club, - ред.). Я был там с Мартиросяном, Мартиросян мне сказал: "Вот, Пашка, смотри – это мой дом. Если будет какое расследование – Пашка, это твой дом", - пошутил Воля.

На ТНТ фрагмент выступления с шуткой о "дворце Путина" вырезали из выпуска, который был показан на телевидении. Во время выступления фамилии Путина, Навального и Ротенберга не упоминались.

Примечательно, в Comedy Club фактически обыграли ситуацию, когда после скандала с "дворцом Путина" друг российского президента, олигарх Аркадий Ротенберг признался, что именно он является владельцем дворца в Геленджике, который фигурировал в расследовании Навального.

новости России Павел Воля Comedy Club Владимир Путин Аркадий Ротенберг
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