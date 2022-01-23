Дефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и Азербайджана

Европа на фоне энергетического кризиса нашла дополнительные источники поставок газа / Reuters

Газовый кризис в Европе и высокие цены на топливо связаны, в том числе, и с действиями Газпрома, который сократил поставки газа в страны Евросоюза. В поиске новых поставщиков ЕС рассматривает возможность увеличения транспортировки сжиженного газа из США, или прокачки топлива по Южному газовому коридору из Азербайджана. Переговоры должны состояться уже в ближайшее время. При этом, как полагают в Европе, в перспективе следует полностью отказаться от газа и перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом заявила комиссар по вопросам энергетики в Еврокомиссии Кадри Симпсон.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, она рассказала о том, что ситуация на газовом рынке ухудшилась в том числе и по причине сокращения поставок газа из России. Европа обеспокоена угрозами поставок топлива на восточной границе ЕС по причине сообщений о возможном военном вторжении российского государства в Украину.

Увеличение поставок газа из США и Азербайджана

Указывается, что с целью стабилизации ситуации на газовом рынке обсуждается возможность увеличения поставок газа из США и Азербайджана. Речь идет об американском сжиженном природном газе и поставок азербайджанского топлива по Южному газовому коридору – с территории государства в Южную Европу.

Переговоры с Вашингтоном и Баку должны состояться уже в первых числах февраля.

Реклама

Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение России"Комиссия также обсуждает с нашими партнерами потенциал увеличения поставок в Европу. 4 февраля я приму участие в министерском заседании Южного газового коридора в Азербайджане, а 7 февраля – в энергетическом совете ЕС-США в Вашингтоне, чтобы продолжить эти дискуссии", - сказала Симпсон.

Смотрите видео ТСН – Россия препятствует исследованию Черного моря для добычи природного газа

Отказ Евросоюза от газа

По словам еврокомиссара, в будущем ЕС планирует отказаться от газа, в том числе и российского, и стремится к завершению "зеленого перехода".

"Уже сегодня во многих городах возобновляемые источники энергии являются наиболее доступными источниками энергии, и эта тенденция сохранится по мере развития технологий", - подчеркнула Симпсон.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в странах Евросоюза резко взлетела еще в августе 2021 года, когда в Европе случился газовый кризис. Стоимость тысячи кубометров несколько раз доходила до рекордных показателей.

Очередной исторический максимум был зафиксирован 21 декабря 2021 года, когда спотовая цена на газ в ЕС превысила показатель в 2000 долларов за одну тысячу кубических метров газа. Тогда цена возросла из-за того, что Газпром решил не бронировать мощности магистрали Ямал-Европа для транзита газа и приостановил транспортировку топлива в Германию.

Сейчас цены на топливо в Европе существенно снизились на фоне поставок сжиженного природного газа и оптимальных погодных условий.

Газовый кризис в Европе связывают с комплексом причин, среди которых недостача топлива в подземных газохранилищах и отказ Газпрома от дополнительных поставок топлива путем ГТС Украины. Россия не заинтересована в таких поставках, поскольку ожидает запуска своего трубопровода Северный поток-2, который пойдет в обход украинской территории.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что энергетический кризис в Европе связан с шантажом со стороны России. Россияне на 2021 год заранее забронировали меньше мощностей украинской газотранспортной системы для транспортировки газа, а позже и вовсе поставили Европе ультиматум: либо запуск трубопровода СП-2 и снижение стоимости газа, либо проблемы с дополнительными поставками топлива через Украину.

В управляющей компании ГТС Украины также считают, что энергокризис в странах ЕС и высокие цены на газ – результат действий России. Газпром пытается таким образом выторговать для себя преференции в процессе сертификации Северного потока-2.

Впрочем, запуск Северного потока-2 откладывается как минимум до лета текущего года. Ранее немецкий регулятор заявил, что в первой половине 2022 года сертификации магистрали Газпрома не будет. Проект по-прежнему не соответствует правилам Европы. Впрочем, россияне уже начали создавать новую компанию-оператора газопровода, как того требовала Германия.