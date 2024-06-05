Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине

На Западе происходит эволюция понимания, какова на самом деле война России и Украины и в чем ее причина.

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Запад понял, что дело не в Путине, считает Наталия Глоба / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Страны Запада на третьем году войны в Украине поняли, что противостояние продолжается не из-за персональных обид или амбиций кремлевского диктатора Владимира Путина. Нынешняя война - цивилизационная, о чем Украина говорила с первого ее дня. Такое мнение в интервью Главреду озвучила системный аналитик Наталия Глоба.

По ее словам, происходит эволюция понимания, какова эта война, и в ее контексте слова "конфликт" на Западе уже никто не использует.

"Сначала людям казалось, что это локальный конфликт - все говорили, что Путин сошел с ума и чтобы остановить войну, будет достаточно или сменить власть РФ и тем самым привести его в чувство, или что-то ему пообещать (например то, что Украина в течение 30 лет не станет членом НАТО, как это делал Шольц в начале войны). Европейские страны в то время не понимали ни причин этой войны, ни ее сути", - сказала она.

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Глоба добавила, что сейчас туман войны сходит, и все уже поняли, что дело не в Путине персонально, не в его обидах на Украину, и даже в ультиматуме о возвращении НАТО к границам 1997 года, который Путин выдвигал НАТО в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Все поняли, что эта война - цивилизационная, о чем Украина говорила с первого ее дня. То есть все в Европе уже понимают, что Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию. Поэтому Запад начинает вырабатывать стратегические шаги, сценарии, но проблема в том, что разные страны НАТО и Европейского Союза до сих пор по-разному ощущают картину мира", - отметила аналитик.

Кто такая Наталия Глоба Наталия Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины. Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности. Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Как сообщал Главред, ранее Глоба заявила, что для Путина нет ни одного хорошего сценария завершения войны с Украиной, поэтому он будет воевать, пока будет жив.

Война России и Украины - последние новости

Силы обороны Украины готовятся нанести удар по Крымскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Тем временем США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области. Как утверждают журналисты Bild, можно будет применять гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. На дальности – не более 40 километров.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. По его словам, война должна завершиться в соответствии с международным правом.

Также Зеленский ранее предупредил о худшем сценарии окончания войны. Предупреждение президента прозвучало на фоне отказа Конгресса в течение нескольких месяцев принять пакет помощи.

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