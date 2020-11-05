"Демоны пытаются украсть победу": духовник Трампа побилась в экстазе ради его победы

Пола Вайт - духовная наставница действующего президента США - разве не билась в корчах во время молитвы за его победу.
Телепроповедник Пола Вайт — духовная наставница Дональда Трампа — устроила публичную и предельно эмоциональную молитву за победу на выборах действующего президента США.
В Сети появилось видео, на котором она буквально умоляет Бога поддержать усилия Трампа по переизбранию и кричала о "демонических конфедерациях, которые пытаются украсть выборы у Трампа".
Проповедник эмоционально жестикулировала и много раз прокричала "Победа". Временами ее молитва становилась похожа на творчество современных американских рэперов.
Видео стало вирусным в социальных сетях. Возможно, из-за того, что сейчас множество пользователей ждут окончательного подсчета голосов .
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Выборы в США - последние новости:
- Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов. Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков.
- Результаты должны опубликовать в четверг утром в 10:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).
- Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.
Автор: Дмитрий Видоменко