"Демоны пытаются украсть победу": духовник Трампа побилась в экстазе ради его победы

Пола Уайт и Дональд Трамп / Reuters

Телепроповедник Пола Вайт — духовная наставница Дональда Трампа — устроила публичную и предельно эмоциональную молитву за победу на выборах действующего президента США.

В Сети появилось видео, на котором она буквально умоляет Бога поддержать усилия Трампа по переизбранию и кричала о "демонических конфедерациях, которые пытаются украсть выборы у Трампа".

Проповедник эмоционально жестикулировала и много раз прокричала "Победа". Временами ее молитва становилась похожа на творчество современных американских рэперов.

Видео стало вирусным в социальных сетях. Возможно, из-за того, что сейчас множество пользователей ждут окончательного подсчета голосов .

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