"Должна вывести свое оружие": США потребовали от России выполнить условия "Минска"

Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, заявили в США / УНИАН

США сделали заявление в седьмую годовщину подписания Минских соглашений между Украиной и Россией по урегулированию конфликта на Донбассе. Штаты призвали РФ выполнить взятые на себя обязательства.

США требуют, чтобы Россия разрешила миссии ОБСЕ проводить наблюдения на украинско-российской границе и освободила незаконно задержанных лиц, заявили в посольстве США в Киеве.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", - сказано в сообщении посольства США.

Отметим, в сентябре 2014 года Украина, Россия и ОБСЕ подписали так называемый "Минский протокол" - соглашение о перемирии и урегулирования конфликта на Донбассе. Позже, в феврале 2015 года, стороны подписали новый документ, который определял план выполнения договоренностей.

Сейчас Украина и Россия по-разному трактуют этот документ. Москва требует, чтобы договоренности выполнялись в очередности, определенной в документе, однако Украина с этим не согласна и настаивает на том, чтобы сначала Россия вывела свои войска из оккупированного Донбасса.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были непродуктивным документом, однако сегодня это единственная программа урегулирования военного конфликта на Донбассе. Украина стремится не отказаться от Минского формата, а открыть другую переговорную повестку.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена Штаты подтвердили, что готовы участвовать в переговорах по Донбассу в "нормандском формате". Для этого требуется согласие всех сторон переговоров - Украины, Франции, Германии и России. При этом глава ОП отметил, что вопрос о замене или отказе от "минского формата" во время встреч в США не обсуждался.

В свою очередь, советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снятие с повестки переговоров в Белом доме так называемого "Минска" американской администрацией — это огромное поражение Путина и всего российского режима.