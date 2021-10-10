"Дома ждала невеста": двое молодых украинцев погибли в страшном ДТП в Польше

Ехавший за ними очевидец говорит, что машина двигалась на большой скорости.
В Польше погибли в страшной аварии украинцы. 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух с Тернопольской области отправились в соседнюю страну на заработки.
Как пишет Обозреватель, Виталия дома ждала невеста, которой он уже сделал предложение. А в Польшу отправился, чтобы заработать денег на свадьбу.
Как сообщают польские СМИ, спасатели с трудом смогли достать из авто тела двух молодых украинцев.
Ехавший за ними очевидец говорит, что машина двигалась на большой скорости.
"Виной всему скорость, скорость и еще раз скорость. Там много развилок и "восьмерок", а парни не вписались в поворот и слетели с дороги. Машину практически разорвало надвое", – описал ситуацию Руслан.
Ростислав и Виталий с одного города – Бучач. Дружили давно. У Ростислава дома осталась мама и сестра, а его отец тоже на заработках в Польше.
Виталий на прошлой неделе сделал предложение своей девушке Неле. И поехал в Польшу, чтобы заработать денег на свадьбу.
"Просить у родителей денег он не хотел, решил, что может сам заработать. Его отец также работает в Польше. А дома осталась мама и две сестры, младшей всего 8 лет", - говорят родные.
Сейчас польская полиция проводит расследование – что именно стало причиной аварии и гибели молодых людей.
Что известно об аварии в Польше
В четверг, 7 октября, рано утром в польском городе Катовица слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево автомобиль Opel Astra. От сильного удара машину согнуло пополам, а дерево вырвало с корнем.
Части автомобиля разбросало по всей дороге, полиция вынуждена была перекрыть полностью движение на этом участке, образовались большие заторы.
Также мы рассказывали, что в Польше трагически погиб заробитчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинец выполнял дорожные работы. Во время того, как мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.