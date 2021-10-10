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"Дома ждала невеста": двое молодых украинцев погибли в страшном ДТП в Польше

10 октября 2021, 16:43

Ехавший за ними очевидец говорит, что машина двигалась на большой скорости.

ДТП в Польше
ДТП в Польше / Facebook

В Польше погибли в страшной аварии украинцы. 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух с Тернопольской области отправились в соседнюю страну на заработки.

Как пишет Обозреватель, Виталия дома ждала невеста, которой он уже сделал предложение. А в Польшу отправился, чтобы заработать денег на свадьбу.

Как сообщают польские СМИ, спасатели с трудом смогли достать из авто тела двух молодых украинцев.

Ехавший за ними очевидец говорит, что машина двигалась на большой скорости.

"Виной всему скорость, скорость и еще раз скорость. Там много развилок и "восьмерок", а парни не вписались в поворот и слетели с дороги. Машину практически разорвало надвое", – описал ситуацию Руслан.

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Ростислав и Виталий с одного города – Бучач. Дружили давно. У Ростислава дома осталась мама и сестра, а его отец тоже на заработках в Польше.

Виталий на прошлой неделе сделал предложение своей девушке Неле. И поехал в Польшу, чтобы заработать денег на свадьбу.

Виталий Падух с невестой / Facebook Віталій Падух

"Просить у родителей денег он не хотел, решил, что может сам заработать. Его отец также работает в Польше. А дома осталась мама и две сестры, младшей всего 8 лет", - говорят родные.

Сейчас польская полиция проводит расследование – что именно стало причиной аварии и гибели молодых людей.

Что известно об аварии в Польше

В четверг, 7 октября, рано утром в польском городе Катовица слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево автомобиль Opel Astra. От сильного удара машину согнуло пополам, а дерево вырвало с корнем.

Части автомобиля разбросало по всей дороге, полиция вынуждена была перекрыть полностью движение на этом участке, образовались большие заторы.

Также мы рассказывали, что в Польше трагически погиб заробитчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинец выполнял дорожные работы. Во время того, как мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.

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ДТП
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