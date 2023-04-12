Доверенное лицо Путина: в России скончался известный пропагандист, призывал бомбить Украину

Перед смертью Эдуард Багиров "был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением".

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Эдуард Багиров / соцсети

12 апреля в одной из больниц Москвы умер российский пропагандист и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года Эдуард Багиров.

Как сообщает Радио Свобода, умершему в октябре прошлого года исполнилось 47 лет. Смерть также подтвердила российская пропагандистка Маргарита Симоньян у себя в Telegram.

Издание Varlamov News со ссылкой на источник в окружении Багирова заявило, что последнюю неделю он находился в коме и что "у него отказали все органы".

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Российский провластный Telegram-канал Mash утверждает, что перед смертью Эдуард Багиров "был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением". Он находился в одной из московских больниц с 1 апреля. Кроме того, он якобы сам обратился к врачу.

"При поступлении в больницу у Эдуарда Багирова был диагностирован цирроз печени с избыточным скоплением жидкости в брюшной полости. По нашей информации, он сам пришел на прием к гастроэнтерологу в Медси (сеть частных клиник в России - ред.) 1 апреля. Врач увидел кровотечение, и уже оттуда его на скорой экстренно госпитализировали. В крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Кто такой Эдуард Багиров Эдуард Багиров - получил известность в 2007 году после выхода романа Гастарбайтер. Он также автор романов Любовники (2008 год), Идеалист (2010 год). Он также активно занимался политикой. В частности, являлся доверенным лицом Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии Патриоты России. В последнее время Багиров работал на государственном радио "Спутник" и занимался продвижением кремлевских нарративов в соцсетях.

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

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