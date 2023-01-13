Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

О планах визита в Киев Джонсон рассказал своим друзьям. Тем самым он хочет продемонстрировать свою публичную поддержку Украине.

Борис Джонсон планирует приехать в Украину / Фото president.gov.ua

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует новый визит в Украину, во время которого он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Джонсон намерен приехать в Киев в ближайшие месяцы, но пока нет конкретной информации о датах, пишет Тhe Guardian.

Отмечается, что о планах визита в Киев Джонсон рассказал своим друзьям. Тем самым он хочет продемонстрировать свою публичную поддержку Украине в борьбе со страной-агрессором РФ.

Борис Джонсон трижды приезжал в Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале.

Глава специального комитета Палаты общин по обороне и бывший армейский офицер Тобиас Эллвуд, считает, что Джонсон не должен вмешиваться в официальные отношения между двумя странами.

"Конечно, Киев будет рад любому высокопоставленному посетителю с Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который с самого начала был пионером в военной помощи Великобритании Украине. Но способность России переносить трудности выше, чем у Запада. Путин переоснащает свою промышленность, чтобы помочь военным действиям, и мобилизует еще тысячи человек для крупного весеннего наступления", – заявил Эллвуд.

Другой депутат-консерватор предположил, что поездка Джонсона в Киев станет хорошей рекламой для его международных выступлений. В течение первых четырех месяцев после своего пребывания в должности он заработал более 1 миллиона фунтов стерлингов, выступив с четырьмя речами.

Издание отмечает, что в кругах высокопоставленных консерваторов опасаются, чтобы поездка не подорвала авторитет действующего премьера Великобритании Риши Сунака.

"Это как о том, как Борис видит свою роль на мировой арене, так и о поддержке Украины. Ситуация там остается чрезвычайно хрупкой, поэтому ему нужно быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", - говорят союзники Сунака.

Как сообщал Главред, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине должна закончиться полным и безоговорочным поражением России. Никаких сделок по принципу "территория в обмен на мир" быть не может. Мир должен сделать все, чтобы Украина победила уже в 2023 году.

Также Джонсон говорил, что в странах Европейского Союза после начала широкомасштабной войны РФ против Украины было разное отношение к ситуации. Во Франции до последнего все отрицали. В Германии и вовсе считали, что будет лучше, если произойдет быстрая оккупация украинского государства.

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