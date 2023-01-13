glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

13 января 2023, 07:52
О планах визита в Киев Джонсон рассказал своим друзьям. Тем самым он хочет продемонстрировать свою публичную поддержку Украине.
Борис Джонсон
Борис Джонсон планирует приехать в Украину / Фото president.gov.ua

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует новый визит в Украину, во время которого он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Джонсон намерен приехать в Киев в ближайшие месяцы, но пока нет конкретной информации о датах, пишет Тhe Guardian.

Отмечается, что о планах визита в Киев Джонсон рассказал своим друзьям. Тем самым он хочет продемонстрировать свою публичную поддержку Украине в борьбе со страной-агрессором РФ.

Борис Джонсон трижды приезжал в Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале.

Глава специального комитета Палаты общин по обороне и бывший армейский офицер Тобиас Эллвуд, считает, что Джонсон не должен вмешиваться в официальные отношения между двумя странами.

"Конечно, Киев будет рад любому высокопоставленному посетителю с Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который с самого начала был пионером в военной помощи Великобритании Украине. Но способность России переносить трудности выше, чем у Запада. Путин переоснащает свою промышленность, чтобы помочь военным действиям, и мобилизует еще тысячи человек для крупного весеннего наступления", – заявил Эллвуд.

Другой депутат-консерватор предположил, что поездка Джонсона в Киев станет хорошей рекламой для его международных выступлений. В течение первых четырех месяцев после своего пребывания в должности он заработал более 1 миллиона фунтов стерлингов, выступив с четырьмя речами.

Издание отмечает, что в кругах высокопоставленных консерваторов опасаются, чтобы поездка не подорвала авторитет действующего премьера Великобритании Риши Сунака.

"Это как о том, как Борис видит свою роль на мировой арене, так и о поддержке Украины. Ситуация там остается чрезвычайно хрупкой, поэтому ему нужно быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", - говорят союзники Сунака.

Как сообщал Главред, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине должна закончиться полным и безоговорочным поражением России. Никаких сделок по принципу "территория в обмен на мир" быть не может. Мир должен сделать все, чтобы Украина победила уже в 2023 году.

Также Джонсон говорил, что в странах Европейского Союза после начала широкомасштабной войны РФ против Украины было разное отношение к ситуации. Во Франции до последнего все отрицали. В Германии и вовсе считали, что будет лучше, если произойдет быстрая оккупация украинского государства.

Другие новости:

война в Украине новости Великобритании Борис Джонсон новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:36

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под Кременной

08:21

Свихнувшийся деспот осознал близость поражениямнение

08:21

Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

08:00

Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - ХарченкоВидео

07:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:56

"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить СоледарВидео

07:52

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

07:21

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

Реклама
06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

06:26

Путин уже боится своей армиимнение

05:00

Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

04:30

РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

04:10

Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

03:50

Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причинуВидео

03:03

"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажаласьВидео

02:36

Новая "Русалочка" Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

02:08

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны враговВидео

01:35

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

Реклама
00:51

Установили новые С-300: оккупанты создают базу под ГомелемФотоВидео

12 января, четверг
23:50

"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войнеВидео

23:19

"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

22:59

В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причинаВидео

22:38

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

22:13

Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

22:05

Горчичный порошок справится даже с самым грязным унитазом: как работает средство

21:43

Призывал бомбить Украину Кинжалами: ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который критиковал ШойгуВидео

21:41

Валюха из "Сватов" объяснила свое исчезновениеВидео

21:41

"С Путиным прощаются": Китай жестко "кинул" Путина - АрестовичВидео

21:25

"Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения ПутинаВидео

21:21

Сын советской "Красной шапочки" отправился в Украину убиватьВидео

20:56

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летомВидео

20:45

"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

20:44

"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

20:32

"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армииВидео

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:29

5 признаков того, что кошка вас ненавидит

Реклама
19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

18:42

Удержат ли ВСУ Соледар: Жданов озвучил свой прогнозВидео

18:33

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

18:14

Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

18:11

"В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики": безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять