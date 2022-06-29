Джонсон пояснил, почему не стоит бойкотировать саммит G20 из-за Путина

Джонсон высказался об участии Путина в саммите / УНИАН

Премьер Британии Борис Джонсон заверил, что будет "совершенно поражен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем".

При этом он попросил партнеров по "Большой двадцатке" не бойкотировать саммит, если Путин туда все же приедет.

"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", - сказал Джонсон журналистам во вторник во время полета на саммит НАТО в Мадриде, сообщает Bloomberg.

Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран в случае приезда Путина просто оставит слово России и Китаю.

"Если вы покидаете что-то вроде G-20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", - сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Индонезии на саммите G20.

Встреча пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский. Теперь согласием ответил Путин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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