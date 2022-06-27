Зеленский может встретиться с Путиным на саммите G20 в Индонезии

Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Индонезии на саммите G20.
Встреча пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский. Теперь согласием ответил Путин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - заявил он.
При этом Ушаков не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно принимать участие в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.
"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что Украины будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы.
По словам президента Зеленского, Украина вновь должна получить возможность действовать с позиции силы. Когда будет такая ситуация, появится потенциал для продолжения диалога с Кремлем.
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