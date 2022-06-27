Зеленский может встретиться с Путиным на саммите G20 в Индонезии

Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным / Офіс президента, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Индонезии на саммите G20.

Встреча пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский. Теперь согласием ответил Путин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - заявил он.

При этом Ушаков не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно принимать участие в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что Украины будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы.

По словам президента Зеленского, Украина вновь должна получить возможность действовать с позиции силы. Когда будет такая ситуация, появится потенциал для продолжения диалога с Кремлем.

Читайте еще: