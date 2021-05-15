Экономист рассказал, почему произошло обострение между Израилем и Палестиной

Виктор Суслов о ситуации с Израиле и Палестине / Главред

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что обострение между Израилем и Палестиной имеет экономическое объяснение.

Как рассказал заслуженый экономист Украины во время чата на Главреде, этой борьбе уже десятки лет.

"За что дерутся стороны – известно: палестинцы дерутся за свое право иметь собственное государство, потому что Израиль образован на землях бывшей Палестины. Этой борьбе уже десятки лет. Последнее обострение между Израилем и Палестиной имеет как раз экономическое объяснение", - говорит Суслов.

По словам экономиста, сейчас трудно спрогнозировать, когда эта война закончиться.

"Израильские власти в Восточном Иерусалиме начали выселять палестинцев, чтобы, освободив дома, иметь возможность использовать их в собственных целях. Тем более, столица Израиля сравнительно недавно была перенесена в Иерусалим. Естественно, все это вызвало массовое сопротивление, и в районе Храмовой горы начались столкновения. Вся эта борьба палестинцев внутри Израиля была поддержана и в Секторе Газа, начались пуски ракет – и случилось обострение. А теперь сложно сказать, чем это все закончится", - отмечает он.

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Также экономист спрогнозировал, как США будут пытаться "разрулить эту ситуацию".

"Другие арабские и мусульманские страны могут выступить в защиту палестинцев и против Израиля. Самое громкое подобное заявление уже прозвучало со стороны Турции: она прямо заявила, что ее не устраивает такое поведение Израиля. А Турция сегодня – это весьма мощная мусульманская держава, очень сильная в военном отношении. Теперь США, конечно же, будут всячески пытаться разрулить эту ситуацию, потому что их союзники кругом и так конфликтуют между собой", - добавил Суслов.

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Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем ранее сообщал Главред: