Экономист рассказал, почему произошло обострение между Израилем и Палестиной

Суслов спрогнозировал, на чью сторону встанет Турция в конфликте Израиля и Палестины.
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что обострение между Израилем и Палестиной имеет экономическое объяснение.
Как рассказал заслуженый экономист Украины во время чата на Главреде, этой борьбе уже десятки лет.
"За что дерутся стороны – известно: палестинцы дерутся за свое право иметь собственное государство, потому что Израиль образован на землях бывшей Палестины. Этой борьбе уже десятки лет. Последнее обострение между Израилем и Палестиной имеет как раз экономическое объяснение", - говорит Суслов.
По словам экономиста, сейчас трудно спрогнозировать, когда эта война закончиться.
"Израильские власти в Восточном Иерусалиме начали выселять палестинцев, чтобы, освободив дома, иметь возможность использовать их в собственных целях. Тем более, столица Израиля сравнительно недавно была перенесена в Иерусалим. Естественно, все это вызвало массовое сопротивление, и в районе Храмовой горы начались столкновения. Вся эта борьба палестинцев внутри Израиля была поддержана и в Секторе Газа, начались пуски ракет – и случилось обострение. А теперь сложно сказать, чем это все закончится", - отмечает он.
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Также экономист спрогнозировал, как США будут пытаться "разрулить эту ситуацию".
"Другие арабские и мусульманские страны могут выступить в защиту палестинцев и против Израиля. Самое громкое подобное заявление уже прозвучало со стороны Турции: она прямо заявила, что ее не устраивает такое поведение Израиля. А Турция сегодня – это весьма мощная мусульманская держава, очень сильная в военном отношении. Теперь США, конечно же, будут всячески пытаться разрулить эту ситуацию, потому что их союзники кругом и так конфликтуют между собой", - добавил Суслов.
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Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем ранее сообщал Главред:
- 7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.
- Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.
- С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.
- 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущенных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.