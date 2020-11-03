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Дипломат объяснил, как победа Байдена или Трампа отразится на позиции США по Украине

3 ноября 2020, 06:00

Противостояние Байдена и Трампа на выборах президента США-2020 показывает, что Америка разделена, как никогда, утверждает Александр Моцик.

Трамп, Байден
США будут поддерживать Украину как при президентстве Трампа, так и в случае победы Байдена - дипломат / Фото Reuters

По итогам выборов президента США-2020 государству вряд ли угрожает политический кризис. Америка – держава с вековыми традициями, поэтому процесс передачи власти в случае победы "демократа" Джо Байдена будет реализован в цивилизованных рамках. Поддержка Вашингтоном Украины в противостоянии с Россией может остаться на прежнем уровне или даже усилится.

Об этом заявил украинский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки Александр Моцик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, несмотря на заметное наличие политического и социального разделения в США на фоне противостояния "республиканца" Дональда Трампа и "демократа" Джо Байдена, государство обладает серьезным запасом прочности, поэтому по итогам выборов Штатам не грозит масштабная дестабилизация.

"Думаю, что какого-либо пессимистического сценария не будет, что американцы смогут решить вопрос в соответствии с американской конституцией, демократично и цивилизованно состоится передача власти и Америка будет дальше двигаться вперед", - считает Моцик.

Что касается перспективы сотрудничества США и Украины, то Вашингтон, как полагает дипломат, будет и в дальнейшем оказывать поддержку Киеву. Причем вне зависимости от того, кто победит на выборах – Байден или Трамп.

"И в команде Трампа, и Байдена, есть специалисты, которые хорошо понимают ситуацию сейчас в Украине, в украинско-российских отношениях, агрессию России против Украины. Нам стоит надеяться на то, что поддержка Америки будет такой же мощной, какой она является сегодня, или больше", - полагает бывший украинский посол.Читайте такжеНовый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена

Также Моцик подчеркнул, что для Украины крайне важно, чтобы США продолжили поддерживать Киев в контексте российско-украинского конфликта и сохраняли свою позицию по поводу непризнания аннексии Крыма Россией и вывод российских войск с украинских территорий.

Выборы президента США-2020

  • Американские выборы главы государства состоятся во вторник, 3 ноября. Фавориты президентской гонки – действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, "демократ" Джо Байден.
  • Профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардст 28 октября заявил, что победу на выборах, вероятнее всего, одержит Джо Байден. Он может опередить Дональда Трампа на 10 миллионов голосов.
  • Опубликованные 1 ноября данные опросы телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal продемонстрировали, что за Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, Трампа поддерживают 42% тех, кто определился с выбором.
  • Несмотря на прогнозы, Трамп все еще может получить лидерство в ключевых штатах и снова выиграть президентские выборы.

новости США Дональд Трамп Джо Байден новости Украины Выборы президента США-2020
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