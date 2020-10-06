В оппозиции Беларуси объяснили, почему увольняются силовики Лукашенко

По словам Юрия Губаревича, правоохранители, которые остаются на службе, могут перейти на сторону оппозиции.
В Беларуси сотни силовиков в последние два месяца покидают свою работу. Причиной тому является обнародование их личных данных, вследствие чего они вынуждены уходить со службы. Силовики, которые продолжают работать на режим Лукашенко, из-за такой атмосферы могут перейти на сторону оппозиции.
Об этом рассказал участник Координационного совета Беларуси Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, после того как личные данные принимавших участие в разгоне протестующих правоохранителей попали в публичный доступ, их стали узнавать. В результате этого некоторые силовики ушли со своей работы.
"Люди знают, кто из соседей или знакомых участвует в силовом разгоне протестующих. Это, конечно, не может не оказывать давление, и сейчас известно о сотнях заявлений об уходе со службы. Несколько сотен таких случаев есть, и они публично заявляют о мотивах своего увольнения", - отметил Губаревич.
Также он добавил, что сейчас в Беларуси сложилась такая ситуация, что даже те представители силовых структур, которые продолжают выполнять свою работу, могут перейти на сторону оппозиции.Читайте такжеВ Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум
"Так не могут себя вести люди, уверенные, что они выполняют закон. Конечно, есть большое количество людей, которые выполняют приказы Лукашенко. Но есть процесс, он запущен", - подчеркнул Губаревич.
Ситуация в Беларуси
- В Минске прошли новые акции протеста против режима Александра Лукашенко. В ходе митингов правоохранители провели очередное массовое задержание активистов.
- Политик Александр Лукашенко 23 сентября официально вступил на пост президента Беларуси. Его тайная инаугурация состоялась в нарушение белорусского законодательства – мероприятия такого уровня должны транслироваться на радио и телевидении.
- Цивилизованный мир не признает Лукашенко президентом Беларуси. Аналогичной политической позиции придерживается и Украина – Киев решил называть Александра Лукашенко просто по имени и фамилии.
- Европейский Союз решил ввести санкции против 44 государственных деятеля режима Лукашенко. Против нелегитимного президента Беларуси санкции введены не были – Брюссель намерен продолжать диалог с Минском.