В оппозиции Беларуси объяснили, почему увольняются силовики Лукашенко

Силовики увольняются из-за публикации их личных данных/ Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларуси сотни силовиков в последние два месяца покидают свою работу. Причиной тому является обнародование их личных данных, вследствие чего они вынуждены уходить со службы. Силовики, которые продолжают работать на режим Лукашенко, из-за такой атмосферы могут перейти на сторону оппозиции.

Об этом рассказал участник Координационного совета Беларуси Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, после того как личные данные принимавших участие в разгоне протестующих правоохранителей попали в публичный доступ, их стали узнавать. В результате этого некоторые силовики ушли со своей работы.

"Люди знают, кто из соседей или знакомых участвует в силовом разгоне протестующих. Это, конечно, не может не оказывать давление, и сейчас известно о сотнях заявлений об уходе со службы. Несколько сотен таких случаев есть, и они публично заявляют о мотивах своего увольнения", - отметил Губаревич.

Также он добавил, что сейчас в Беларуси сложилась такая ситуация, что даже те представители силовых структур, которые продолжают выполнять свою работу, могут перейти на сторону оппозиции.Читайте такжеВ Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум

"Так не могут себя вести люди, уверенные, что они выполняют закон. Конечно, есть большое количество людей, которые выполняют приказы Лукашенко. Но есть процесс, он запущен", - подчеркнул Губаревич.

Ситуация в Беларуси