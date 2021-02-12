Эксперт объяснила, почему протесты из-за Навального не сокрушат систему Путина

В РФ жестоко разогнали массовые протесты / Instagram

Уничтожая созданный им же "Фактор Навального", Кремль обращается к насилию, подчеркнула российский политолог и доктор исторических наук Лилия Шевцова.

Как написала она в своем Facebook, в РФ наблюдается поворот к тоталитаризму.

"Выпустив орду "космонавтов", чтобы отбить у граждан желание выходить на улицу, Кремль начинает оправдываться. Где вы видели, чтобы носитель единовластия уверял свой народ: "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало". Причитание не вписывается в правление "сильной руки", - пишет она.

По ее словам, очистив улицу, Кремль начал готовиться к выборам: "Ну разве не шизофрения: "винтилово" и избирательная кампания в одном флаконе?".

Политолог обратила внимание на то, что в РФ антирежимный протест не обязательно перерастет в антисистемный.

"Подстраховка единовластия — псевдо-демократические институты и выборы. Они создают иллюзию представительства и уничтожают надежду на него. Возникает ситуация, когда система вызывает у граждан стремление к переменам и одновременно блокирует их", - утверждает эксперт.

Она предупредила, что уверения в том, что Алексей Навальный нанес режиму смертельный удар (фильмом о дворце Путина, - ред.), могут вызвать у недовольных стремление его завершить и "заплатить за это сломанной жизнью".

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