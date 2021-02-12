Эксперт объяснила, почему протесты из-за Навального не сокрушат систему Путина

Лилия Шевцова рассказала о ключевой подстраховке единовластия в РФ.
Уничтожая созданный им же "Фактор Навального", Кремль обращается к насилию, подчеркнула российский политолог и доктор исторических наук Лилия Шевцова.
Как написала она в своем Facebook, в РФ наблюдается поворот к тоталитаризму.
"Выпустив орду "космонавтов", чтобы отбить у граждан желание выходить на улицу, Кремль начинает оправдываться. Где вы видели, чтобы носитель единовластия уверял свой народ: "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало". Причитание не вписывается в правление "сильной руки", - пишет она.
По ее словам, очистив улицу, Кремль начал готовиться к выборам: "Ну разве не шизофрения: "винтилово" и избирательная кампания в одном флаконе?".
Политолог обратила внимание на то, что в РФ антирежимный протест не обязательно перерастет в антисистемный.
"Подстраховка единовластия — псевдо-демократические институты и выборы. Они создают иллюзию представительства и уничтожают надежду на него. Возникает ситуация, когда система вызывает у граждан стремление к переменам и одновременно блокирует их", - утверждает эксперт.
Она предупредила, что уверения в том, что Алексей Навальный нанес режиму смертельный удар (фильмом о дворце Путина, - ред.), могут вызвать у недовольных стремление его завершить и "заплатить за это сломанной жизнью".
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Протесты в России:
- 31 января полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше пяти тысяч человек.
- Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
- Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
- Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.