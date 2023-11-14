Эксперт рассказал, что миру следует ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

По словам Виталия Кулика, китайские власти постепенно активизирует продвижение своей "мягкой силы" в США.

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Как говорит эксперт, Китай постепенно активизирует продвижение своей "мягкой силы" в США / ua.depositphotos.com

Довольно невысока вероятность, что Джо Байден и лидер китайских коммунистов Си Цзиньпин будут обсуждать на личной встрече перспективы мироустройства с напором на будущие выборы президента США.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Я не думаю, что будут говорить о выборах. Для Байдена важно, чтобы итогом этих переговоров был какой-то сухой остаток. Чтобы это не был "разговор о разговоре", а в итоге было бы что-то, что можно показать своим избирателям. Мол, смотрите, я договорился с Китаем, не допустил полноценного вхождения Китая в "ось зла" Иран-Россия-Китай, и держу Китай на расстоянии от этих террористических режимов. Именно так будут говорить демократы, и будут говорить, что это большая заслуга Байдена и его администрации в том, что Китай удалось удержать от перехода к состоянию врага. Поэтому это важно, но, с другой стороны, республиканцы будут говорить, что это все пиар-элементы, что Китай и дальше дрейфует к состоянию врага, что противоречия лишь накапливаются, и Соединенным Штатам стоит либо провести масштабные переговоры о перераспределении сфер влияния и де-факто признать политические условия, либо начать готовиться к войне. Часть республиканцев уже говорит, что основная война с Китаем и надо к ней готовиться – максимально ослаблять Китай, и это надо делать более жестко, чем демократы", ‒ сказал он.

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По словам Кулика, Китай постепенно активизирует продвижение своей "мягкой силы" в США.

"Эта линия критики – это внутренняя политика, которая не будет использоваться в диалоге с Китаем. Китай сейчас активизировался в продвижении своей "мягкой силы" в США – перед визитом Ван И в США прилетела целая делегация различных лидеров общественного мнения и знаковых фигур Китая, начиная от известных баскетболистов до бизнесменов, а затем состоялась многочасовая онлайн-дискуссия с представителями различных китайских сообществ – шоу-бизнеса, общественного сектора, обмена культурными вещами. И это было впервые, когда там участвовали и представители ЦК Компартии Китая, а это значит, что они наметили многие площадки, которые рассматривают как объяснение логики Китая и его готовности к переговорам и поиску компромиссов. Ведь дипломатия второго плана очень важна для Китая – они считают, что это должно сопровождать большие переговоры. И все месседжи, которые раздавались и раздаются сейчас от китайцев на всех этих площадках, именно о компромиссе. Поэтому есть шанс, что Китай также заинтересован в этих переговорах и в "сухом остатке", ‒ сказал он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Угроза ядерного противостояния

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах, что может свидетельствовать о намерении государств возобновить испытания ядерного оружия. Такой позиции придерживаются американские аналитики. Они напомнили, что после Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996 года страны не проводили подобных испытаний.

Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия, считают журналисты Reuters. Они акцентировали внимание на том, что российский парламент после заявлений Путина должен рассмотреть вопрос об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар. Как полагает чиновник, Россия не использует ядерное оружие до тех пор, пока Запад ей не будет позволять этого делать.

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