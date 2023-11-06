Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

Руководство Минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу, как говорят эксперты, потеряли всякое чувство реальности, рапортуя об "уничтоженной" технике ВСУ.

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Даже некоторые пропагандисты признают вранье Минобороны РФ, Шойгу и Путина о количестве уничтоженной техники ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Руководство Минобороны страны-агрессора РФ регулярно рапортует об уничтожении в боях западной техники, которая находилась в распоряжении ВСУ ‒ причем вообще не заботясь о том, чтобы эти сообщения были хоть сколько-нибудь правдивыми. На это обратил внимание проект Conflict Intelligence Team.

К примеру, подчиненные Сергея Шойгу дважды (в сентябре и в октябре) сообщало в своих сводках об уничтожении в Украине американских гаубиц модели M198 (которые в принципе никогда не передавались ВСУ).

Далее, ВСУ используют американские гаубицы модели М777. Если верить вранью Минобороны РФ то, последняя такая гаубица была уничтожена еще в марте нынешнего года – если исходить из официально озвученного западными союзниками общего числа поставленных ВСУ орудий, пишет портал "Фокус". Однако российские военные продолжают регулярно отчитываться об уничтожении М777 — только на минувшей недели такие сообщения появлялись в сводках каждый день, с понедельника по четверг.

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Даже некоторые российские пропагандисты признают вранье Минобороны РФ о количестве уничтоженной техники. К примеру, один из таких порталов -"Военное обозрение" - еще в конце 2022 года писал, что русские оккупанты "уничтожило" 44 ракетные установки залпового огня HIMARS, притом, что ВСУ получили всего 40 таких машин.

"Нехорошо получается – минус четыре установки "Хаймарс" кошмарят всю линию обороны и объекты в тылу", – с иронией писали пропагандисты.

Регулярно завирается и сам Шойгу. В октябре он рассказал об уничтожении 24 украинских самолетов за пятеро суток. А позже довел эту статистику до 37 самолетов за весь октябрь. При этом, по данным OSINT-проекта Oryx, за все время российского вторжения подтвержденные потери украинской военной авиации составили 77 самолетов.

Все это очередная выдумка Шойгу и Минобороны РФ, считает военный аналитик Ян Матвеев.

"В реалиях этой войны даже один-два сбитых самолета довольно быстро появляются на фото и видео – как в российских, так и в украинских каналах. А тут якобы сбили несколько десятков, и нет ни одного подтверждения, ни одного фото обломков", ‒ сказал он.

В количестве уничтоженной украинской техники путается и сам диктатор РФ Владимир Путин ‒в сентябре он говорил о потере ВСУ 18 тысяч бронемашин, а в октябре внезапно снизил эту цифру почти вдесятеро раз (до 1900 бронемашин).

Напомним, ранее у Сергея Шойгу разразились фантазиями в адрес Украины. В Минобороны оккупантов России обвинили Украину к "проведению провокаций с биологическим оружием" и испугались новых "украинских" боевых птиц.

Напомним, постоянный представитель оккупантов в ООН Василий Небензя на заседании Организации заявил, что Россия "получила документы" о якобы деятельности на территории Украины американских биолабораторий. Дескать, там изучалось распространение "опасных инфекций", которые передаются птицами, летучими мышами и комарами.

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