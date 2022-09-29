Эрдоган обратился к Путину с просьбой по поводу переговоров с Украиной

Эрдоган пообщался с Путиным / Коллаж Reuters

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел очередной разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсудили возможность возобновления переговоров между РФ и Украиной.

По информации издания CNN Turk, в ходе обсуждений Эрдоган попросил Путина дать еще один шанс мирным переговорам с Украиной. При этом турецкий лидер отметил, что его страна может сыграть содействующую роль в возобновлении диалога между странами.

Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

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