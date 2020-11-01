Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения в Турции резко возросло

Число жертв землетрясения в Турции резко возросло / Reuters

В воскресенье, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в провинции Измир в результате разрушительного землетрясения выросло. Он сообщил, что по последним данным жертвами стали 58 человек. Еще утром сообщалось о 43 жертвах.

"Я желаю всем нашим людям, пострадавшим от землетрясения в Измире, скорейшего выздоровления. В настоящее время в Измире насчитывается 58 погибших и 896 раненых. Около 200 из них находятся на лечении. Мы надеемся, что потерявшие свои дома вскоре обретут новые места для проживания", - заявил Эрдоган, его цитирует RG.

Отметим, всего в Измире в результате землетрясения разрушены 20 домов. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее: