Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения в Турции резко возросло

Всего в Измире в результате землетрясения разрушены 20 домов. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
В воскресенье, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в провинции Измир в результате разрушительного землетрясения выросло. Он сообщил, что по последним данным жертвами стали 58 человек. Еще утром сообщалось о 43 жертвах.
"Я желаю всем нашим людям, пострадавшим от землетрясения в Измире, скорейшего выздоровления. В настоящее время в Измире насчитывается 58 погибших и 896 раненых. Около 200 из них находятся на лечении. Мы надеемся, что потерявшие свои дома вскоре обретут новые места для проживания", - заявил Эрдоган, его цитирует RG.
Отметим, всего в Измире в результате землетрясения разрушены 20 домов. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
Автор: Адриана Бубновская