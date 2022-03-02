ЕС должен разработать план по восстановлению Украины на 100 млрд евро - премьер Польши

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Премьер-минист Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

"Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтожена инфраструктура, уничтожены школы, больницы, разбомбленные жилья могли быть отстроены", - сказал польский премьер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Он также отметил, что очень важно приготовить инвестиционный пакет для Украины, поскольку экономика нуждается в новых инвестициях, новых рабочих местах.

Очередным элементом послевоенного восстановления Украины, по словам польского премьера, должна быть энергетическая безопасность.

Читайте такжеБелую Церковь оккупанты обстреляли ракетами"Если бы война поскорее кончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе", - заявил Моравецкий.

Ранее в Сети появилось видео из Ирпеня Киевской области, который пострадал от бомбардировки. В городе разрушены жилые дома, люди прятались по подвалам. Прорвана центральная газовая магистраль.

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