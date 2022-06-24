"ЕС и НАТО создают коалицию против России": Лаврову привиделось начало 3-й мировой

Лаврову привиделось начало 3-й мировой / скриншот

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, Европейский союз и НАТО якобы собирают коалицию для войны с Россией.

Более того, дипломат РФ сравнил страны Европейского союза с гитлеровской Германией.

"Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против СССР. Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счёту, войны с РФ", - заявил Лавров.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк разнес Лаврова за порцию пропаганды. Глава МИД РФ когда сказал, что жители Донецкой и Луганской областей не хотят жить под управлением "нацистских властей", похоже, имел ввиду как раз таки кремлевский правящий режим.

Хорошо, что российский дипломат все понимает. В таком случае оккупантам России следует прекратить издевательства над людьми и уйти из региона, заявил Подоляк.

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