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Если Протасевича отдадут в "ЛНР", то его расстреляют - боевики

5 июня 2021, 13:40

Стало известно, что после разрешения Лукашенко представители "прокуратуры ЛНР" выехали в Минск - для того, чтобы допросить Романа Протасевича.

Протасевич
Роман Протасевич / Reuters

В случае, если подконтрольные самопровозглашенному президенту Беларуси силовики отдадут оппозиционера Романа Протасевича боевикам "ЛНР", то ему за "преступления против человечности" грозит смертная казнь путем расстрела. Об этом сообщает Telegram-канал ГлавМедиа со ссылкой на собственные источники среди террористов.

По данным СМИ, еще после насильственной, под угрозой обстрела белорусским истребителем, посадки самолета компании Райнэйр в Минске, Протасевич заявил экипажу, что его ждет смертная казнь.

Также стало известно, что после разрешения Лукашенко представители "прокуратуры ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича. При этом формально луганские боевики смертную казнь в ОРЛО отменили. Однако ее используют боевики из группировки "ДНР".

"Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", – заявил РИА Новости офицер боевиков "ЛНР" Иван Филипоненко.

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Основанный Романом Протасевичем Telegram-канал Nexta публиковал сведения о действиях белорусской оппозиции, ее сторонников, а также о незаконных шагах Александа Лукашенко и его пособников. Позже Протасевич был вынужден покинуть Беларусь, его начали разыскивать.

В конце мая самолет, на борту которого находился блогер, совершил вынужденную посадку в Минске. Протасевича и его девушку задержали силовики.

Потом он признал свою вину в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок – это ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. За такое правонарушение суд может дать до трех лет лишения свободы.

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