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Если в Кремле захотят избавиться от Путина, Россию ждут масштабные протесты – Фейгин

25 сентября 2022, 17:30

В России на войну против Украины, вероятно, отправят треть среди тех, кого набрали по мобилизации, считает Марк Фейгин.

Владимир Путин, Марк Фейгин
Массовые протесты в России могут произойти даже не столько против Путина, а против бардака в стране - Фейгин / Reuters, УНИАН

На территории России растет напряженность из-за объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации. Военкоматы забирают всех подряд. Среди всех мобилизованных около трети могут быть отправлены на войну. Москва спешит, что является показателем негативной для властей ситуации. Если в Кремле захотят избавиться от Путина, произойдут масштабные протесты. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что россияне могут выйти на протесты не конкретно против главы РФ, а из-за бардака, который происходит в стране. По мнению Фейгина, если в такой ситуации в Кремле реально решат избавиться от Путина, протесты будут масштабными.

Как полагает правозащитник, в России спешно проводят мобилизацию, поскольку пришел план. После этого они начали набирать всех подряд.

"Начали "грести" всех подряд, где учителя разносят повестки, где просто посреди улицы останавливают… Всю эту "сборную солянку" отправят на базы, где уже их отсортируют – возможно, кто-нибудь подойдет. На мой взгляд, из всех кого нахватали, поедет треть", - считает Фейгин.

Он отметил, что качество военной подготовки таких призывников крайне низкое. И раз Москва так спешит с мобилизацией, значит, в России все плохо, включая ситуацию на фронте.

"Этот беспорядок – зеркало того, как организована власть в России. Самый крепкий институт – это силовые и правоохранительные органы. И их сила исключительно для того, чтобы подавлять любой протест или недовольство. Но что меня удивило – то, что власти решили так спешить и действовать очень быстро. Это означает только то, что там есть проблемы , ведь для чего спешить просто так", - подчеркнул Марк Фейгин.

Путин объявил мобилизацию в России

Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил "частичную" мобилизацию в России.

Тогда он сказал, что Москва призовет на войну против Украины военных запаса и лиц, прошедших срочную службу. Однако по факту мобилизация, скорее, общая, а не частичная.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что собираются мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их якобы отправят с целью "охраны" оккупированных территорий Украины.

Советник руководителя МВД Вадим Денисенко считает, что Россия в начале мобилизует не более 40-50 тысяч человек. У российской мобилизационной системы нет ресурсов для того, чтобы подготовить и обучить больше людей. При помощи дополнительных сил Путин попытается стабилизировать линию фронта и остановить продвижение армии Украины.

Смотрите видео Главред - Фейгин заявил, что у Путина нет удачных вариантов выхода из войны

Другие новости:

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