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Это не из-за ядерки: стала известна причина закрытия посольства США в Киеве - СМИ

Даяна Швец
20 ноября 2024, 15:03
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Накануне диктатор Путин объявил о снижении порога для ядерного удара.
посольство сша, ракета, ядерка
Нашёлся ответ на вопрос, почему закрывали посольство США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

  • Посольства в Киеве закрылись из-за вероятной комбинированной атаки РФ
  • ГУР выступили с призывом не поддаваться на психологические манипуляции врага

Закрытие посольства Соединенных Штатов в Киеве связано не с ядерной риторикой России, а с угрозой комбинированной атаки.

Такой информацией поделился источник РБК-Украина в посольстве США в Украине.

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"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая растущую возможную угрозу комбинированной атаки с использованием беспилотников и ракет, как это случилось недавно", - заявил источник.

Отвечая на вопрос, связано ли закрытие посольства с ядерными угрозами Кремля и заявлениями России о снижении ею порога для нанесения ядерного удара, источник ответил отрицательно.

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Виды ядерки и зоны поражения / Инфографика Главреда

"Нет. Закрытие посольства связано с продолжающимися угрозами воздушных атак", - подытожил собеседник РБК.

Россия осуществляет психологическую атаку на Украину

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что многие сообщения о массированном обстреле, которые были разосланы якобы от имени ГУР - это фейк.

Как рассказали в Главном управлении разведки МО Украины, Россия сейчас активно проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины.

Именно по этой Сети якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

"Данное сообщение - фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки, призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", - заявили в разведке.

Также в ГУР посоветовали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, однако и паническим настроениям поддаваться не стоит.

Что говорят в МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий также высказался по поводу информации о безопасности предупреждения иностранных посольств в Украине. Он еще раз подтвердил, что министерство находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности.

Он не исключает угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора. Однако они являются, к сожалению, ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячи дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какой-либо какого дополнительного информационного нагнетания. Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать до укрытия в случае опасности - как и каждый раз при угрозе российских ракетных обстрелов", - подытожили в МИД.

Закрытие посольств в Киеве - что известно

Как отмечал Главред, посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ. Именно по этой причине в качестве меры предосторожности посольство экстренно закрыли, а его сотрудникам было поручено укрыться на месте.

Впоследствии в ЦПД прокомментировали предупреждение Посольства США о возможном обстреле 20 ноября и призвали украинцев реагировать на тревоги.

Там также подтвердили, что РФ готова нанести массированный ракетный удар. Также в ЦПД обратили внимание, что враг информационно сейчас пытается качать панические настроения на фоне закрытия посольств.

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