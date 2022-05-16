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Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине: на что пойдут деньги

16 мая 2022, 23:00

ЕС передаст 500 миллионов евро Украине на военные нужды. На эти деньги будет закуплена бронетехника, танки, тяжелая артиллерия и боеприпасы.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель рассказал о помощи Украине / Фото Reuters

Главы МИД стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро, которые будут потрачены на приобретение военной техники, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.

Боррель рассказал, что ЕС передаст 500 миллионов евро Украине на военные нужды. На эти деньги будет закуплена бронетехника, танки, тяжелая артиллерия и боеприпасы.

При этом он отметил, что общая финансовая помощь Украине от Евросоюза достигла 2 миллиардов евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.

Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.

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Евросоюз военная агрессия РФ Жозеп Боррель
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