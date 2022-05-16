Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине: на что пойдут деньги

ЕС передаст 500 миллионов евро Украине на военные нужды. На эти деньги будет закуплена бронетехника, танки, тяжелая артиллерия и боеприпасы.
Главы МИД стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро, которые будут потрачены на приобретение военной техники, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.
Боррель рассказал, что ЕС передаст 500 миллионов евро Украине на военные нужды. На эти деньги будет закуплена бронетехника, танки, тяжелая артиллерия и боеприпасы.
При этом он отметил, что общая финансовая помощь Украине от Евросоюза достигла 2 миллиардов евро.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.
Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.
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