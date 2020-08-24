"Формула Штайнмайера" и передача границы: названы условия встречи глав МИД в Нормандском формате

Германия предлагают обсудить реализацию парижских договоренностей/ УНИАН

Встреча председателей МИД Германии, Франции, Украины и России по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится в том случае, если стороны реализуют ряд решений, принятых по итогам переговоров лидеров стран Нормандского формата на саммите в Париже, который состоялся 8 декабря прошлого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой в понедельник, 24 августа.

По его словам, речь идет о вопросах прекращения огня на Донбассе и ряде дополнительных пунктов.

"Для того, чтобы мы встретились в нормандской формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже. Это касается и перемирия, и обустройства дополнительных пунктов переходов. Мы договорились о многих проектах, которые необходимо реализовывать. Есть также ряд экономических и социальных тем", - утверждает Маас.Читайте такжеВозвращение Донбасса в Украину: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева

Также дипломат подчеркнул, что если сторонам удастся достичь договоренностей по ранее согласованным в Париже вопросам, появится возможность для обсуждения имплементации формулы Штайнмайера, проведения избирательного процесса в ОРДЛО и детализации передачи захваченной украинско-российской границы на Донбассе под контроль Киева.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Киев может пойти на реализацию скандальной "формулы Штайнмайера" в том случае, если ее имплементация действительно будет соответствовать украинским национальным интересам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уже в течение месяца на Донбассе сохраняется режим тишины, а с украинской стороны нет боевых потерь.