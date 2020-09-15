"Гаага близко": в белорусской оппозиции рассказали, чем закончит Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги.

Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало в ролике на своем YouTube-канале.

"У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге", — сообщил он.

Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельство и показаний пострадавших во время разгонов граждан.

Отвечая на вопрос, какой должна быть реакция Запада на происходящее в Беларуси, Цепкало сказал, что будет "более чем достаточно", если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.

Он напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям, не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы.

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В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила нынешний режим Беларуси, который использует насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде, сообщает ERR.

"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд.

По ее словам, виновные в насилии против белоруской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны.

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Напомним, ранее лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что у Александра Лукашенко нет шансов остаться у власти.

Она обратила внимание на то, что "вопреки государственной пропаганде", время на стороне оппозиции.