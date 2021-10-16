Газовый кризис еще сотрясет Европу: в РФ разразились условием для ЕС по газу и призвали к "диалогу"

В Европе фиксируется дефицит около 25 миллиардов кубометров газа - российский вице-премьер / Reuters

Возможен сценарий, при котором Европа столкнется с новым газовым кризисом. Сегодня на рынке Евросоюза фиксируется дефицит около 25 миллиардов кубометров газа, и эту проблему нужно решать. Ставка европейских властей на возобновляемые источники энергии стала ошибкой, которую следует признать. Россия готова организовать дополнительные поставки газа в европейские страны, однако заявок от потребителей на данный момент нет. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

Как сообщает Интерфакс, он рассказал о том, что Москва готова к переговорам с Брюсселем по вопросам энергетики и не исключает ситуации, при которой газовый кризис в Европе повторится и в будущем.

"Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключено, что может повториться", - отметил Новак.

Российский министр утверждает, что сегодня в ПХГ (подземных газовых хранилищах, - ред.) фиксируется недостача около 25 миллиардов кубических метров газа – "надо что-то с этим делать".

По его словам, в Европе решили сделать ставку на возобновляемые источники энергии, однако допустили ошибку, которую теперь не хотят признавать.

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"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", - считает министр.Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа

Также он добавил, что Россия готова организовать дополнительную транспортировка газа в Европу при условии наличия спроса. Однако заявок от потребителей нет.

"У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно учесть", - подчеркнул Александр Новак.

Газовый кризис в Европе

Газовый рынок Европы с начала августа погрузился в длительный кризис. Цены на газ в ЕС стремительно росли и стали регулярно достигать рекордных показателей. К примеру, 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсов достигла 1924 доллара за одну тысячу кубометров газа.

В этот же день российский президент Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия может рассмотреть возможность увеличения поставок газа в ЕС на 15%. После этих слов цена на газ резко снизилась до 980 долларов.

Шантаж Газпрома и запуск СП-2

Газовый кризис в ЕС объясняют рядом определенных факторов, среди них дефицит топлива из-за низких запасов газа в подземных газовых хранилищах после холодной зимы и позицией Газпрома, отказавшегося от транспортировки дополнительных объемов топлива через украинскую ГТС.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По его словам, на текущий год россияне забронировали меньше объемов поставок топлива путем ГТС Украины. И теперь Газпром фактически поставил ЕС ультиматум: либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо высокие цены на топливо и проблемы с его поставками.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что рост цен на газ в Европе произошел из-за политики Газпрома, который использует кризисную ситуацию для получения преференций в процессе запуска газопровода СП-2.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы рассказали о том, что меньше всего объемов газа фиксируется в ПХГ Австрии, Нидерландов и Португалии. По мнению экспертов, газовый кризис обусловлен высоким спросом на топливо в ЕС прошлой зимой, и недостачей поставок сжиженного газа. Как полагают в организации, ситуация на европейском газовом рынке будет тяжелой даже в случае введения в эксплуатацию Северного потока-2.