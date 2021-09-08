Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома

Россия попытается запустить Северный поток-2 не дожидаясь сертификации трубы – Зеркаль / Reuters

Россия осуществит попытку запуска газопровода Северный поток-2 еще до того, как будет проведена сертификация трубы. Несмотря на сложную для Европы ситуацию в связи с газовым шантажом со стороны Москвы, ЕС в будущем не введет санкции в отношении проекта даже в том случае, если он будет использоваться в качестве геополитического оружия. Возможности для запуска ограничений против трубопровода по-прежнему остаются у президента США Джо Байдена. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что ситуация с введением в эксплуатацию Северного потока-2 на фоне газового шантажа со стороны России остается сложной не только для Германии, которая проводит сертификацию трубы, но и для остальных стран Европы. При этом газопровод не будет работать до тех пор, пока его не сертифицируют.

"Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского Союза, и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы. До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать", - отметила Зеркаль.Читайте такжеВ Украине раскрыли сценарий блокирования Северного потока – 2

Однако, по ее словам, россияне попытаются запустить Северный поток-2 не дожидаясь оформления официального разрешения. Данный вопрос по-прежнему будет предметом переговоров со спецпредставителем США по вопросу газопровода Амосом Хохтайшном.

"В планах России – запустить газопровод, не дожидаясь этой сертификации. Об этом и другом мы говорили в Вашингтоне и в конце этой недели продолжим говорить в Киеве, потому как в Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между Байденом и Меркель", - уточнила Зеркаль.

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Кроме того, чиновник не уверена в том, что ЕС запустит санкции против проекта, если Россия будет использовать газопровод в качестве геополитического оружия. Ситуация с ограничениями останется прерогативой президента США Джо Байдена.Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

"Это будет определять президент Байден, у которого в руках есть все инструменты для применения санкций. Ни одно законодательное изменение, которое было принято и дало возможность применять санкции, не было отменено. То есть инструментарий в руках США. Рассчитывать на то, что Европейский Союз будет вводить какие-то санкции, на мой взгляд, не стоит, потому что должна быть совместная позиция 27 членов ЕС. Этого достичь очень сложно, зная, например, отношения Венгрии и России, которые недавно были реализованы в контракте с "Газпромом" на 15 лет на весьма особых условиях", - подчеркнула Елена Зеркаль.

Напомним, в Балтийском море сварили последнюю трубу газопровода СП-2. Однако в компании Nord Stream AG утверждают, что трубопровод, скорее всего, заработает только в конце текущего года.

Северный поток-2

США и Германия заключили сделку по газопроводу Северный поток-2. Договоренности должны предполагать обеспечение Берлином санкций против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом немецкая сторона обязуется оказать содействие по продлению российско-украинского контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подчеркнул, что документ является декларацией, которая ничего не гарантирует Киеву.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники в немецком политическом сообществе сообщили о том, что Германия не будет вводить санкции против СП-2 в случае новой атаки России на Украину. При подобном сценарии может ожидаться запуск дополнительных ограничений в отношении Москвы на уровне ЕС.

В Европе на фоне ситуации с будущим запуском Северного потока-2 стремительно продолжают расти цены на газ. Стоимость тысячи кубометров уже превышает 650 долларов. В Нафтогазе и компании-операторе ГТС Украины считают, что ситуация спровоцирована действиями Газпрома, который пытается выторговать у ЕС выгодные условия для введения в эксплуатацию трубопровода.