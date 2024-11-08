Где войска КНДР и будет ли прямой бой с ВСУ: в The Washington Post раскрыли детали

Забирать в плен северокорейских военных, похоже, будет сложно, сказал боец 82-й бригады ВСУ Валентин Левада.

https://glavred.info/world/gde-voyska-kndr-i-budet-li-pryamoy-boy-s-vsu-v-the-washington-post-raskryli-detali-10612595.html Ссылка скопирована

ВСУ могут столкнуться с северокорейскими войсками в прямом бою, если будет быстрый прорыв - украинский военный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, KCNA (иллюстративное фото)

Главные тезисы из материала WP:

Войска КНДР могут попасть на вторую линию обороны

РФ нужны корейцы, чтобы перебросить силы на Донбасс

Возможны прямые бои ВСУ и войск КНДР

Агрессор Россия может отправить северокорейцев на вторую линию обороны. Они уже замечены не только в Курской, но и Белгородской областях. Взять их в плен будет непросто. Оккупанты хотят разместить корейцев вблизи Белгорода, чтобы освободить российские подразделения и перебросить их на Донбасс.

Журналисты The Washington Post опубликовали материал, в котором украинские военные, воюющие в Курской и Харьковской областях, рассказали о ситуации с северокорейскими войсками в РФ.

видео дня

По словам командира батальона Ахиллес 92-й ОШБр Юрия Федоренко, военные КНДР расположены не только в Курской, но и Белгородской области. Американская разведка оценивает их численность в 10 тысяч военных. Предполагается, что россияне хотят их применить в боях на Курщине, чтобы выбить ВСУ из района вокруг Суджи.

Какие задачи будут выполнять войска КНДР

Как полагает Федоренко, северокорейцев разместят на второй линии обороны вблизи Белгорода. Это позволит освободить подразделения РФ, которые были там, и перебросить их на Донбасс.

Кратко об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

ВСУ встретятся в бою с военными КНДР

Боец подразделения БПЛА 82-й бригады Валентин Левада считает, что бойцы Сил обороны в скором времени могут столкнуться с северокорейцами в прямом бою.

"Мы можем столкнуться с (северокорейцами) напрямую, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет трудно", - подчеркнул украинский военный.

Войска КНДР в войне России против Украины – новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, часть сил Северной Кореи уже приняли участия в боевых действиях против ВСУ и понесли потери, сказал 7 ноября президент Владимир Зеленский. Глава государства назвал ситуацию эскалацией войны и призвал партнеров отменить табу на удары западным оружием вглубь России.

Войска РФ и КНДР атаковали Силы обороны в Курской области, однако украинские военные отразили удар, написали журналисты Forbes. Если план Трампа будет предполагать завершение войны на текущей линии, то Россия останется без части Курщины.

Южная Корея может поставить вооружения Украине, сказал ее президент Юн Сок Ёль. Позиция Сеула будет зависеть от уровня участия войск КНДР в российско-украинской войне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред