Армия КНДР вступила в бой против ВСУ: Зеленский прокомментировал потери противника

По словам главы государства, северокорейские войска понесли потери на поле боя.

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Армия КНДР понесла потери / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Войска КНДР понесли потери на поле боя

В Курской области уже около 11 тысяч северокорейских войск

Боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Глава государства подчеркнул, что северокорейские солдаты уже воюют в Курской области против украинских бойцов.

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"Есть потери среди военных КНДР, и это факт: часть из них уже участвовала в боевых действиях против ВСУ. В Курской области присутствуют 11 тысяч военнослужащих КНДР.", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что появление войск КНДР свидетельствует о новой волне эскалации с российской стороны.

"Втягивание армии другого государства в войну против Украины. Многие лидеры говорили, что если будет новая волна эскалации, они смогут открыть возможность дальнобойного применения (оружия вглубь территории РФ – ред.). Это именно тот момент, когда нужно это сделать", – сказал он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Привлечение военных из КНДР в войну против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины. Северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов Воздушно-космических сил РФ.

Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллера Соединенные Штаты подтвердил, что разведка зафиксировала присутствие около 10 тысяч северокорейских военных в Курской области России. Ожидается, что они могут быть привлечены к боевым действиям в ближайшие дни.

Впоследствии стало известно, что страна-агрессор Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. солдат.

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