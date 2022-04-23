Германия и Франция обходили запрет на продажу оружия Москве - The Telegraph

По данным журналистов, Франция и Германия в обход прямого эмбарго осуществляли поставки в Россию военной техники на сумму 273 миллиона евро.
Германия и Франция обошли эмбарго Евросоюза на поставки оружия стране-агрессору России, которое было введено еще в 2014 году. Об этом со ссылкой на собственные источники британское издание The Telegraph.
Немецкие и французские компании поставляли Кремлю бомбы, реактивные снаряды и другую военную технику.
По данным журналистов, Франция и Германия в обход эмбарго поставили в Россию военной техники на сумму 273 миллиона евро. Также есть предположение, что полученное Москвой оружие может использоваться в войне против Украины.
"Они отправили (Кремлю ‒ Главред) оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после (оккупации ‒ Главред) Крыма в 2014 году", ‒ отмечает газета.
Кроме того, есть информация ‒ по меньшей мере десять стран-членов НАТО экспортировали из России оборудование (примерно на 350 миллионов евро). При этом около 78% от общего количества было поставлено немецкими и французским компаниями.
"И Париж, и Берлин сопротивлялись эмбарго ЕС на покупку газа у России, и в настоящее время блок платит Москве миллиард евро в день за поставки энергоресурсов", - подчеркнули журналисты.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломаты страны-агрессора, России, на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста.
Как сообщает авторитетное американское издание The Washington Post, в документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".
Сообщается, что ноту протеста подали после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов США, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.
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