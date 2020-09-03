Германия жестко ответила на обвинения Лукашенко из-за отравления Навального

Германия раскритиковала заявление Лукашенко по Навальному / Reuters

Власти Германии резко отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о "фальсификации доклада" немецкого правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В Берлине заявили, что слова Лукашенко не являются правдивыми. Такое заявление сделал представитель немецкого правительства в комментарии российскому изданию ТАСС.

В немецком Кабмине подчеркнули, что к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель и другими политиками заявлениям о Навальном "нечего добавить".

Читайте также"Заедать Новичок рафаэлкой": жена Навального рассказала о его отравлении

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - добавил представитель правительства.

Напомним, вчера немецкое правительство заявило о доказательствах отравления российского оппозиционера Навального химическим веществом из группы "Новичок".

Сегодня Лукашенко в разговоре с российским премьером рассказал о якобы перехвате переговоров Германии и Польши, которые якобы подтверждают фальсификацию выводов немецких экспертов о Навальном.