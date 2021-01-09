Google забанила популярный среди сторонников Трампа аналог Twitter

Владельцам Parler неоднократно напоминали о необходимости удалять призывы к насилию.
После того как Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди его сторонников приложения Parler.
Владельцам Parler последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось, пишет Politico.
"Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США" - отметили в Google.
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Одно из недавних сообщений в соцсети выглядит следующим образом: "Как нам вернуть страну? Это просто ... мы их выследим!".
Apple также пригрозила удалить Parler из своего магазина приложений.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
- Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
- Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".