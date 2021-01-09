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Google забанила популярный среди сторонников Трампа аналог Twitter

9 января 2021, 22:35
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Владельцам Parler неоднократно напоминали о необходимости удалять призывы к насилию.

Трамп
Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп / Reuters

После того как Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди его сторонников приложения Parler.

Владельцам Parler последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось, пишет Politico.

"Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США" - отметили в Google.

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Одно из недавних сообщений в соцсети выглядит следующим образом: "Как нам вернуть страну? Это просто ... мы их выследим!".

Apple также пригрозила удалить Parler из своего магазина приложений.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

  • 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
  • Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
  • В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
  • Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

новости США Google Twitter Дональд Трамп
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