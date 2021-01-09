Google забанила популярный среди сторонников Трампа аналог Twitter

Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп / Reuters

После того как Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди его сторонников приложения Parler.

Владельцам Parler последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось, пишет Politico.

"Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США" - отметили в Google.

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Одно из недавних сообщений в соцсети выглядит следующим образом: "Как нам вернуть страну? Это просто ... мы их выследим!".

Apple также пригрозила удалить Parler из своего магазина приложений.

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