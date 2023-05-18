"Гореть Вовке в аду вечно": СМИ рассказали о разладе между Путиным и патриархом Кириллом

Хозяин Кремля Путин якобы разозлился на патриарха Кирилла и заявил, что главу РПЦ "давно пора менять".

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Между Путиным и патриархом Кириллом якобы произошел разлад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Между российским диктатором Владимиром Путиным и скандальным главой Русской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым), который активно поддерживает кровавую войну в Украине, произошел разлад. Глава РПЦ якобы раскритиковал президента РФ по широкому кругу проблем, а Путин разразился руганью в адрес Кирилла. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

Путину доложили, что патриарх Кирилл во время общения с близкими к нему людьми дал негативную оценку действиям президента.

"Так, по мнению патриарха Кирилла, Путин хочет от Бога откупиться иконами. Кирилл выразил мнение, что президент не является верующим человеком, а "к Богу бежит, когда петух клюнет". Патриарх задавал и риторические вопросы: "Что, с шаманами не получилось?" и "Неужели у Юрки (Ковальчука) сатанисты закончились?". Кирилл сделал и довольно странное для патриарха высказывание, дескать, "если Бог есть, то гореть Вовке в аду вечно, и никакие иконы не помогут", - говорится в сообщении.

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Во время закрытого совещания хозяина Кремля с несколькими людьми из близкого круга, Путин якобы дал волю эмоциям и обрушился в сторону Кирилла руганью и угрозами, суть которых сводилась к тому, что Патриарха давно пора менять.

"Далее обсудили влияние "высших сил" на текущие процессы и положение дел. Участники беседы поддержали Путина и уверили что "высшие силы", которые дали ему власть, не оставят его и выведут из любого кризиса. Несмотря на эти уверения близких, вечером президенту опять понадобилась помощь дежурных медиков", - резюмировали на канале.

Путин прибегает к услугам шаманов- что известно

Давно ходят слухи, что российский диктатор Путин обращается за помощью к шаманам.

Экс-депутат российской Госдумы, оперная певица Мария Максакова заявляла, что Путин очень верит в эффективность шаманских обрядов. Одного из шаманов он даже боится, а потому упек его в психушку. Речь идет о якутском шамане Александре Габышеве, который шел пешком в Москву, чтобы "выгнать демонов Путина в ад".

Ранее Telegram-канал Генерал СВР писал, что прошлым летом одновременно в Крыму и в резиденции президента РФ был проведен псевдочерномагический ритуал с жертвоприношением.

В сентябре прошлого года после объявления частичной мобилизации Путин якобы сбежал из Москвы в резиденцию на Валдае и провел встречу со старцем, чтобы убедиться в "помощи высших сил".

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