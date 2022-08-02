Путин ударился в безумие: в Кремле и Крыму провели ритуал с жертвоприношением - СМИ

Владимир Путин ради победы в войне якобы провел псевдочерномагический ритуал / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Президент страны-агрессора Владимир Путин впал в отчаяние из-за неудач на войне в Украине и обратился за помощью к "высшим силам".

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, в ночь с 31 июля на 1 августа одновременно в Крыму и в резиденции президента был проведен псевдочерномагический ритуал с жертвоприношением.

"По замыслу организаторов, он должен принести Путину "здоровье, победы, вечную власть" и тому подобный бред. Путин наблюдал за проведением обряда у себя в резиденции, принимая пассивное участие. И если в присутствии Путина в жертву, в особо жестокой форме был принесен белый филин, то в Крыму, как доложили президенту, в жертву был принесен человек- местный несовершеннолетний житель", - говорится в сообщении.

Кроме того, Telegram-канал сообщает, что ближайший друг Путина Юрий Ковальчук устроил ему аудиенцию с полоумным "старцем", который напророчил президенту скорую "победу", без уточнения параметров, и "власть над половиной мира и место в пантеоне великих царей".

"Мы уже неоднократно рассказывали о специфических увлечениях президента России Владимира Путина мистикой, когда для принятия важных, иногда судьбоносных решений привлекались старцы, экстрасенсы, астрологи, шаманы и т.д. Судьба страны, да и мира, в руках умирающего идиота Владимира Путина, который верит в то, что его "ведут высшие силы" к победе и вечной жизни. Чем быстрее это безумие закончится, тем лучше для всех, без исключения", - отмечают на канале.

Как сообщал Главред, мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски рассказала, что для поддержания здоровья российский диктатор Владимир Путин пользуется не только традиционной медициной, но и разнообразными шаманскими зельями. По ее словам, шаманы готовят специальное зелье, которое помогает восстановить энергию. Его варят во время полнолуния.

Астролог Влад Росс считает, что конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным. Президент РФ Владимир Путин может вскоре быть убит. Не исключено, что это может произойти в августе текущего года.

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