Горит военный госпиталь: в Брянске вспыхнул мощный пожар

В российском Брянске горит военный госпиталь, который россияне строят для "ветеранов".

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В Брянске горит военный госпиталь / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В России не прекращаются пожары. В этот раз в огне Брянск. Там 18 июня вспыхнул военный госпиталь. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские пропагандисты сообщают, что в Володарском районе города загорелся госпиталь, который строят для ветеранов.

В Сети уже появились фото и видео. На кадрах видно огромный столб дыма. Этот дым видно в нескольких районах города.

видео дня

Смотрите видео о пожаре в Брянске:

В Брянске горит военный госпиталь / фото: скриншот

Позже в РФ заявили, что огонь якобы удалось локализовать.

Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня в российском Краснодаре было громко - в городе прозвучали мощные взрывы. Их звуки слышали в каждом районе города, у некоторых жителях в квартирах даже задрожали окна.

26 мая в центре города Краснодар в РФ также прогремели два громких взрыва. Российские пропагандистские СМИ писали о том, что город был атакован беспилотниками.

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