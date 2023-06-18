Горит военный госпиталь: в Брянске вспыхнул мощный пожар

В России не прекращаются пожары. В этот раз в огне Брянск. Там 18 июня вспыхнул военный госпиталь. Видео уже разлетелось в Сети.
Российские пропагандисты сообщают, что в Володарском районе города загорелся госпиталь, который строят для ветеранов.
В Сети уже появились фото и видео. На кадрах видно огромный столб дыма. Этот дым видно в нескольких районах города.
Смотрите видео о пожаре в Брянске:
Позже в РФ заявили, что огонь якобы удалось локализовать.
Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня в российском Краснодаре было громко - в городе прозвучали мощные взрывы. Их звуки слышали в каждом районе города, у некоторых жителях в квартирах даже задрожали окна.
26 мая в центре города Краснодар в РФ также прогремели два громких взрыва. Российские пропагандистские СМИ писали о том, что город был атакован беспилотниками.
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