"Готовы себя защищать": в Латвии озвучили сроки нового конфликта в Европе

Россия пока не способна на новую агрессию - Минобороны Латвии / фото DW

С начала полномасштабного вторжения Украина очень сильно ослабила Россию, поэтому Кремль в ближайшие два года не решится начать новый конфликт в Европе, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью для nra.lv.

Латвийский чиновник сделал такое заявление на фоне введения всеобщего призыва из-за угроз со стороны России. По его словам, война в Украине наносит России урон, что дает Латвии время на подготовку к сопротивлению.

"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", - заявил Пабрикс.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал, что Украина эффективно контрнаступает в Херсонской области, постепенно освобождая свои территории. Но, по его словам, оккупационные войска РФ давят на украинскую армию на Донбассе, пытаясь вытеснить ее с позиций на севере Донецкой и Луганской областей.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко полагает, что украинской армии удалось перевести вражеские войска к обороне на Херсонском направлении. Однако на Донбассе захватчики продолжают атаковать. Там силы обороны Украины вынуждены обороняться.

В Оперативном командовании Юг сказали, что войска Украины продолжают наносить меткие удары по объектам противника на южном фронте. В связи с этим враг испытывает проблемы в логистике и не может переходить в наступление.

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