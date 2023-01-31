Греция влипла в скандал и отказалась передавать Украине танки Leopard

В Греции заявили, что отказ поставлять танки Киеву объясняют напряженными отношениями с Турцией.

Танк Leopard 2 / bundeswehr.de

В Греции заявили, что не будут предоставлять Украине танки Leopard. По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, его страна не будет поставлять Украине танки, потому что они якобы нужны ей самой.

Как пишет Bild, отказ поставлять танки Киеву Мицотакис объяснил напряженными отношениями с Турцией, которые сейчас еще более обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.

"Мы не можем передать танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", – сказал Мицотакис во время своего рабочего визита в Японию.

Сколько танков Leopard имеет Греция

Как сообщают СМИ, Греция имеет достаточно мощный арсенал танков Leopard, а именно около 350 Leopard 2 и 500 единиц Leopard 1.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

После того, как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, глава ОП Андрей Ермак написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах. Он подчеркнул, что несколько сотен танков помогут украинским военным в борьбе против РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Читайте также: