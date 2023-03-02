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"Хотят лишить РФ исторической памяти, традиций и языка": Путин побредил о "теракте" на Брянщине

2 марта 2023, 14:44
Хозяину Кремля Владимиру Путину продолжают мерещиться на каждом углу "неонацисты и их хозяева".
Путин
Путин назвал "терактом" события в Брянской области 2 марта / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сегодняшние события в Брянской области - это "террористический акт". Причем в воображении хозяина Кремля его совершили люди, которые "хотят лишить РФ исторической памяти, традиций и языка".

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. „Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним", — заявил президент страны-агрессора.

По словам Путина, "теракт" совершили "неонацисты и их хозяева".

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"Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", — добавил хозяин Кремля и разразился угрозами, пообещав "дожать" этих людей.

Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот

Вероятная провокация Кремля с "ДРГ" в Брянской области

В четверг, 2 марта, российские оккупанты, вероятно, устроили масштабную провокацию в Брянской области. Утром в местных пропагандистских СМИ сообщили о том, что регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками" быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Информация поступает самая противоречивая - якобы в тех местах были обстрелы, в результате которых под пули попал школьный автобус. Якобы была ранена девочка. Дальше всех пошел матерый пропагандист Семен Пегов, который писал, что был убит водитель этого самого автобуса и 10-летний школьник.

Вскоре в мессенджере Telegram было опубликовано видео некой организации "Русский добровольческий корпус", члены которой взяли на себя ответственность за всю операцию. Они заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

'Хотят лишить РФ исторической памяти, традиций и языка': Путин побредил о 'теракте' на Брянщине
"Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за события в Брянской области / скриншот

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "проникновение украинской ДРГ" на территорию Брянской области является провокацией российских властей.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал информацию о "боях" в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

Другие новости:

новости России теракт Брянск ДРГ Владимир Путин
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