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Хромал и выглядел слабым: Путин вызвал новые подозрения по поводу своего здоровья

19 марта 2023, 16:05
Владимр Путин явно испытывал определенный дискомфорт во время ходьбы в Севастополе.
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

После поездки в захваченный Крым российского диктатора Владимира Путина вновь появились сомнения в состоянии его здоровья.

Во время прогулки по Севастополю президент РФ заметно хромал, пишет британское издание Express. Его неуверенный шаг попал в телеобъективы.

Также подчеркивается, что на видео и фотографиях президент России казался слишком слабым, что помогло разжечь дискуссию о его состоянии здоровья и способности выполнять обязанности.

видео дня

В материале обращается внимание на то, что Путин явно испытывал определенный дискомфорт во время ходьбы, что резко контрастирует с его предыдущими появлениями на публике в начале этой недели в Москве и сибирском городе Улан-Удэ, где он не проявлял никаких признаков хромоты.

Журналисты напоминают о том, что за последнее время появилось множество слухов о том, что хозяин Кремля болен раком поджелудочной железы и простаты, а также страдает болезнью Паркинсона.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

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