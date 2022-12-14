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"Хуже смерти": правозащитник рассказал о судьбе Путина после окончания войны

14 декабря 2022, 19:03
По мнению эксперта, для Владимира Путина "хороших шансов убежать или скрыться нет".
Владимир Путин
Правозащитник рассказал, о судьбе Путина после окончания войны / Скриншот соцсети

Президент России Владимир Путин может повторить судьбу своего украинского экс-коллеги Виктора Януковича, если он после поражения в войне с Украиной попытается бежать в другую страну.

Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в интервью ТСН отметил, что план Кремля "Ноев ковчег", который якобы предполагает бегство Путина, обернется крахом путинского режима в России.

"Я думаю, что есть такие диктаторские страны, пока партнерские для Путина, например КНДР. Но я уверен, как только он куда-то поедет, и диктаторский режим Кремля будет свергнут, то персона Путина будет просто как разменная карта для того диктатора, который его к себе возьмет. То есть этому диктатору пообещают либо амнистию, либо какие-то улучшения, чтобы он отдал Путина в Гаагу", — пояснил правозащитник.

По мнению эксперта, для Путина "хороших шансов убежать или скрыться нет".

"Давайте вспомним пример Януковича, который бежал в Российскую Федерацию и фактически там погиб. Он там живет, но жизнь, которую он имеет на территории РФ — хуже смерти. Так же будет и с Путиным", — уверен Лисянский.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Также сообщалось, что директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. мол, без них всё равно не удастся обойтись.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин
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